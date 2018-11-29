Епатажна рок-зірка Наталі Портман заспівала пісню Sia у трейлері фільму "Голос світла"

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Наталі Портман
Наталі Портман / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Наталі Портман знялася у головній ролі для музичної драми "Голос світла" (Vox Lux) режисера Брейді Корбетса. Днями у мережі з'явився другий трейлер яскравого фільму. Світова прем'єра картини запланована на 7 грудня.

Перший трейлер опубліковано 25 жовтня, його можна подивитися тут. У другому відео Наталі Портман заспівала пісню "Wrapped Up", яка написала Sia спеціально для фільму.

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Критик Майкл Нордін з видання IndieWire назвав стрічку з Портман потужною та захоплюючою.

Портман – талановита і переконлива актриса. Ви не зможете відвернутися від екрана і не дивитися на неї, навіть якщо ви час від часу цього хочете. Наталі безстрашна, вона викладається на повну,
– йдеться у джерелі.

Крім того, хореографом на зйомках став Бенджамін Мільпьє – чоловік Наталі Портман, з яким вони познайомилися під час знімання знаменитого фільму Даррена Аранофскі "Чорний лебідь".

"Так, мати власного хореографа вдома, було дуже приємно і дуже зручно", – зізналася акторка.

Що цікаво, деякі шанувальники творчості Портман під публікацією другого трейлер помітили деяку схожість з роллю Наталі у трилері. "Нагадує мені трішки "Чорний лебідь", "Чорний лебідь 2", "Якщо там немає лесбійських сцен з Мілою Куніс, мені не цікаво", – пишуть користувачі у YouTube під опублікованим трейлером.

Трейлер фільму "Голос світла": дивіться відео

 

Про що фільм "Голос світла"?У фільмі йдеться про непросте життя і кар'єру вигаданої співачки Селести, яку грає Наталі Портман. Проблеми, які сильно вплинули на життя героїні, почалися ще задовго до того, як вона стала всесвітньо відомою поп-рок-зіркою – в юності дівчина ледь не стала жертвою шкільної стрілянини. Джуд Лоу грає менеджера Селести.

Теги: LifeStyle Кіно Наталі Портман Голлівуд
Джерело: 24 канал
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