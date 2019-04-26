Ірина Білик похизувалась зворушливим знімком із 3-річним сином

Українська співачка Ірина Білик – не тільки знаменита артистка, а ще й блогерка. У мережі зірка публікує залаштунки своєї роботи та кадри з особистого життя. Так, днями на її сторінці в Instagram з'явилось фото з її 3-річним Табрізом.

Ірина Білик у 49 років вміло поєднує свою творчу кар'єру з материнством. Зірка при нагоді ділиться щасливими кадрами у мережі, які викликають шквал позитивних коментарів.

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Днями співачка показала чергове фото з сином, на якому показала, як виріс її 3-річний Табріз. На знімку Ірина Білик ніжно тримає свого сина, цілуючи його в голову. При цьому маленький Табріз мило посміхається та позує перед камерою.

На фото не видно чоловіка співачки – відомого фотографа Аслана Ахмадова. Тому, ймовірно, саме він є автором зворушливого знімка.

Як відомо, Ірина Білик вперше показала свого молодшого сина Табріза у квітні 2018 року. Тоді співачка разом зі своїм чоловіко Асланом Ахмамдовим та нащадком взяли прикрасили обкладинку глянцю. Відтоді у мережі рідко з'являються кадри з малюком, а зіркова матуся не може стриматись від щастя.