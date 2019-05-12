День Матері 2019: найкращі картинки-привітання

Традиційно в другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч святкування припадає на 12 травня. Зробити матусю щасливою дуже легко – надішліть їй картинку-привітання з найкращими словами любові та вдячності.

Мама — найперше слово яке ми вимовляємо, найближча і найрідніша наша людина. Бути мамою кожній жінці – велика честь, а діти – найбільша радість у житті. Мати створює сім'ю, домашній затишок, вона стає основою життя всіх дітей, символом добра, надії, щастя. Відтак не забудьте привітати свою матусю з цим святковим днем. Читайте також: День матері: привітання для найдорожчих Картинки-привітання з Днем матері:

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами

Картинки до Дня матері

Картинки з Днем матері

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Картинки до Дня матері

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами

Картинки до Дня матері

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами

Картинки до Дня матері Читайте також: День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами

Картинки до Дня матері

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами

Картинки до Дня матері

Картинки з Днем матері

Красиві листівки з Днем мами