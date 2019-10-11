День захисника України: картинки-привітання зі святом

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України. Цього дня також відзначають ще два свята – День козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Святкування Дня захисника України розпочалося у 2014 році після підписання п’ятим Президентом України Петром Порошенком відповідного указу. А вже наступного року Порошенко зробив цей день неробочим та офіційним державним святом.

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Ми підготували для вас картинки-привітання, аби ви змогли привітати своїх любих чоловіків та знайомих військових з цим святом і подякувати їм за все, що вони роблять для України.

Картинки-привітання з Днем захисника України



Картинки з Днем захисника України



День захисника України



День захисника України 2019



Листівки на день захисника України



Красиві картинки на День захисника України



Листівки з Днем захисника України