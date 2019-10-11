День захисника України: картинки-привітання зі святом
В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України. Цього дня також відзначають ще два свята – День козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Святкування Дня захисника України розпочалося у 2014 році після підписання п’ятим Президентом України Петром Порошенком відповідного указу. А вже наступного року Порошенко зробив цей день неробочим та офіційним державним святом.
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Ми підготували для вас картинки-привітання, аби ви змогли привітати своїх любих чоловіків та знайомих військових з цим святом і подякувати їм за все, що вони роблять для України.
Картинки-привітання з Днем захисника України
Картинки з Днем захисника України
День захисника України
День захисника України 2019
Листівки на день захисника України
Красиві картинки на День захисника України
Листівки з Днем захисника України
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