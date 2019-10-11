День захисника України: картинки-привітання зі святом

3 Читать новость на русском
Картинки з Днем захисника України 2019 – привітання в картинках
День захисника України / vixovni-zaxodi

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України. Цього дня також відзначають ще два свята – День козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Святкування Дня захисника України розпочалося у 2014 році після підписання п’ятим Президентом України Петром Порошенком відповідного указу. А вже наступного року Порошенко зробив цей день неробочим та офіційним державним святом.

Читайте також: День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків

Ми підготували для вас картинки-привітання, аби ви змогли привітати своїх любих чоловіків та знайомих військових з цим святом і подякувати їм за все, що вони роблять для України.

Картинки-привітання з Днем захисника України


Картинки з Днем захисника України


День захисника України


День захисника України 2019


Листівки на день захисника України


Красиві картинки на День захисника України


Листівки з Днем захисника України

blog_ava
Менінгіт: причини, симптоми і лікування смертельної хвороби
сьогодні
25818
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle День захисника України Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 1006
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
10 жовтня 14:32 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1060
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
10 жовтня 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
219
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 968
Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
9 жовтня 19:22 Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
Юлія Михайлова 7590
Новини
Більше новин
Залиште відгук