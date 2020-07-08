Запальна та яскрава українська телеведуча, блогерка Леся Нікітюк похизувалася спекотною фігурою, поставши перед камерою у нижній білизні. Знаменитість завела мережу гарячими кадрами.

32-річна знаменитість не соромиться оприлюднювати еротичні знімки. Вона смілива та впевнена в собі, знає, як подобатися чоловікам та завжди виглядати неперевершено. Декілька сексуальних фото з'явилися на особистій сторінці Лесі в інстаграмі.

Читайте також У зеленій блузці з зебрами: Леся Нікітюк продемонструвала стильний літній образ – фото

Нікітюк зробила селфі, які швидко розбурхали мережу. Прихильники вже вподобали публікацію понад 70 тисяч разів та продовжують залишати коментарі, де висловлюють зірці компліменти.

На першому знімку Леся зображена у мереживному комплекті нижньої білизни смарагдового кольору. Поверх такого еротичного вбрання блогерка одягнула білу сорочку, яку зав'язала на талії. Її шию прикрашало намисто з маленьких перлинок. Волосся знаменитість вклала у "домашню" зачіску і постала перед камерою без макіяжу.



Леся Нікітюк похизувалася сексуальною фігурою / Instagram / @lesia_nikituk

Друге фото вийшло ще більш спекотним. Нікітюк показала лише частину свого обличчя – губи, нафарбовані сяючою червоною помадою. Вона зняла сорочку, що зробило її образ неймовірно пристрасним та звабливим.



Леся Нікітюк засвітила пікантні форми у нижній білизні / Instagram / @lesia_nikituk