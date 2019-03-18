Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
Відомий французький кінорежисер Люк Бессон, який раніше потрапив у секс-скандал, святкує день народження у понеділок, 18 березня. Йому виповнюється 60 років.
Люк Бессон – автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та інших, який був чотири рази одружений.
Торік голлівудський режисер опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Актриса Сенд Ван Рой звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі. За її словами, Бессон підсипав їй наркотики у чай, після чого згвалтував під час Каннського кінофестивалю 2018, однак результати токсикологічного аналізу крові виявилися негативними.
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Незважаючи на гучні скандали, які пов'язані з іменем Бессона, кінорежисер створив стрічки, які швидко набрали популярності у всьому світі, а деякі образи стали легендарними.
На честь дня народження кінорежисера редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найпопулярніших фільмів Люка Бессона.
Топ-5 фільмів Люка Бессона
"Леон"
Фільм "Леон": дивіться трейлер
"П'ятий елемент"
Фільм "П'ятий елемент": дивіться трейлер
"Таксі" (1, 2, 3, 4)
"Таксі 4" (2007): дивіться трейлер
"Люсі"
Фільм "Люсі": дивіться трейлер
"З Парижа з любов'ю"
Фільм "З Парижа з любов'ю": дивіться трейлер