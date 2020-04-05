Мадонна пожертвувала мільйон доларів на розробку ліків від коронавірусу

Американська попдіва Мадонна вирішила спрямувати свої кошти не на боротьбу з вірусом, як це зробили її колеги, а на пришвидшення розробки ліків від хвороби.

На своєму сайті Мадонна заявила, що висловує величну подяку усім медикам, які зіткнулись з важкою хворобою, але гроші віддасть фонду Bill & Melinda Gates Foundation, який займається пошуком ліків для запобігання зараження і лікування COVID-19.

До теми Майлі Сайрус з відомим косметичним брендом віддали 10 мільйонів доларів на боротьбу з пандемією

Це необхідно для захисту наших працівників охорони здоров'я, найбільш уразливих груп людей та всіх наших друзів і сімей,

– йдеться в заяві артистки.

Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус. До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші.



Станом на 5 квітня США є рекордсменом за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – 311 тисяч людей. З них – 8, 4 тисячі померли та 14,8 тисяч одужали. Загальна кількість хворих у світі на коронавірус становить 1 мільйон 203 тисячі.