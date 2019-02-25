MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні: з’явилась реакція Зураба Аласанії

Голова правління .Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія відреагував на непідписання договору зі співачкою MARUV про участь в Євробаченні-2019.

Між "НСТУ" та українською співачкою MARUV більше 5 годин тривали перемовини, де було вирішено про непідписання угоди для участі в Євробаченні-2019. У Facebook вже з'явилась реакція Зураба Аласанії, який зазначив, що "сторони згоди не дійшли, тому угоду підписано не буде".

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"НСТУ" вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу Євробачення було проведено чесно. Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства. І водночас — відстоювання результату, разом з відстоюванням такого права іншою частиною суспільства,

– прокоментував відмову співачці MARUV у Євробаченні-2019.

Очільник телерадіокомпанії додав, що "завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства", через що він з представниками НСТУ вирішили уникнути надмірної політизації конкурсу. Також відтепер в Угоді умови з переможцями Національних відборів буде вказано новий пункт, де виконавець повинен відмовлятись від гастролей у Російській федерації протягом трьох місяців після конкурсу.

У підсумку Зураб Аласанія додав, що рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі поки не прийнято, а перемовини з наступним кандидатом почнуть завтра, 26 лютого.



Скріншот зі сторінки у Faceboo Зураба Аласанії

Додамо, що минулими вихідними відбувся фінал Національного відбору Євробачення в Україні, де співачка MARUV сумарно отримала 11 балів від суддів та глядачів. Таким чином, згідно з відбором телеканалу СТБ, вона отримала перемогу, але заключне слово належало "НСТУ", яка підписує кінцевий договір з переможцем.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяли "миру між країнами".



При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".