MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні: з’явилась реакція Зураба Аласанії

1739
Зураб Аласанія про непідписання угоди з MARUV
Зураб Аласанія про непідписання угоди з MARUV / informator.news

Голова правління .Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія відреагував на непідписання договору зі співачкою MARUV про участь в Євробаченні-2019.

Між "НСТУ" та українською співачкою MARUV більше 5 годин тривали перемовини, де було вирішено про непідписання угоди для участі в Євробаченні-2019. У Facebook вже з'явилась реакція Зураба Аласанії, який зазначив, що "сторони згоди не дійшли, тому угоду підписано не буде".

Читайте також: Біографія MARUV – переможниці на Євробачення-2019 від України

"НСТУ" вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу Євробачення було проведено чесно. Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства. І водночас — відстоювання результату, разом з відстоюванням такого права іншою частиною суспільства,
– прокоментував відмову співачці MARUV у Євробаченні-2019.

Очільник телерадіокомпанії додав, що "завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства", через що він з представниками НСТУ вирішили уникнути надмірної політизації конкурсу. Також відтепер в Угоді умови з переможцями Національних відборів буде вказано новий пункт, де виконавець повинен відмовлятись від гастролей у Російській федерації протягом трьох місяців після конкурсу.

У підсумку Зураб Аласанія додав, що рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі поки не прийнято, а перемовини з наступним кандидатом почнуть завтра, 26 лютого.

MARUV не їде на Євробачення-2019
Скріншот зі сторінки у Faceboo Зураба Аласанії

Додамо, що минулими вихідними відбувся фінал Національного відбору Євробачення в Україні, де співачка MARUV сумарно отримала 11 балів від суддів та глядачів. Таким чином, згідно з відбором телеканалу СТБ, вона отримала перемогу, але заключне слово належало "НСТУ", яка підписує кінцевий договір з переможцем.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяли "миру між країнами".

При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

blog_ava
Охоронці Ахметова стежили за журналістами "Схем": з'явилася реакція фірми бізнесмена
сьогодні
5300
Теги: Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Музика MARUV Євробачення 2019 Євробачення Зураб Аласанія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
сьогодні 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
634
Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
сьогодні 17:15 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
Наталя Боднар 1157
Ользі Фреймут – 37! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
сьогодні 16:02 Ользі Фреймут – 37! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
Юлія Девда 598
Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки
сьогодні 12:01 Оскар-2019: найпровальніші образи червоної доріжки
2045
Оскар-2019: К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес та інші вразили розкішними образами на after party
сьогодні 11:36 Оскар-2019: К'яра Ферраньї, Дженніфер Лопес та інші вразили розкішними образами на after party
1424
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук