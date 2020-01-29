MARUV втратила понад 2 мільйони гривень під час пограбування: що саме вкрали в артистки

11 січня співачка MARUV, яка часто гастролює в Росії та отримує там премії, стала жертвою пограбування. Правоохоронці затримали підозрюваного у злочині та знайшли вкрадені прикраси зірки. Водночас стало відомо, що саме вкрали у MARUV.

Як повідомляє "КП в Україні", з машини артистки винесли речі та готівку на суму 2,373 мільйона гривень. За даними журналістів, злодії поцупили ювелірні прикраси MARUV, зокрема, сережки та перстені з діамантами, золоті браслети, ланцюжок та брендову біжутерію. У день пограбування співачка зізналась, що втратила подарунки, які підготувала своїм рідним на свята, тому, ймовірно, мова йшла саме про дорогоцінності.

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Окрім цього, у сумці MARUV було чимало готівки – 4 тисячі євро, 2 тисячі доларів, 5 тисяч рублів, 2 тисячі албанських леків, 2 тисячі дирхамів (валюта ОАЕ), 200 гривень, а також банківські картки. Через це крадіжку кваліфікують як в "особливо великих розмірах".



Знайшли прикраси, які вкрали у MARUV / Пресслужба

Пограбування сталось 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького. MARUV на інстаграм-сторінці розповіла, що в її машині розбили скло та забрали сумку з грошима і документами, а також новорічні подарунки, які зірка придбала для своїх рідних. У розпачі артистка звернулась до своїх прихильників, які могли бути свідками злочину. Чи допомогло це спіймати злодія, наразі невідомо, однак правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у цьому.

Ним виявився іноземець з Грузії, який орендував помешкання на околиці Києва. Саме там поліцейські виявили частину вкрадених речей MARUV, які після експертизи передадуть співачці, а також спецобладнання для пограбування машин. Знаменитість вирішила публічно подякувати правоохоронцям, зізнавшись, що не очікувала, що злодія можна знайти.

"Знайшли людину, яка мене пограбувала і знайшли частину моїх речей. Я навіть не вірила, що це станеться, але завдяки нашим правоохоронним органам ця людина була знайдена. Дякую поліції за те, що повернули мені відчуття безпеки. Сподіваюся, що документи та інші важливі для мене речі знайдуться", – написала MARUV 28 січня.