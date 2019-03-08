Меланія Трамп показала стильний образ під час зустрічі з політиками Чехії: фото

Дружина Президента США супроводжувала його на офіційній зустрічі з прем'єр-міністром Чехії. Перша леді США Меланія Трамп вкотре зуміла приголомшити прихильників та гостей стильним образом.

Навіть у міжнародні свята Білий дім активно продовжує працювати. Так, 8 березня, до резиденції Президента США приїхали прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та його дружина Моніка. За традицією, почесну делегацію під спалахи фотокамер зустрічав глава Білого дому Дональд Трамп та чарівна Меланія.

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Як завжди, перша леді приголомшила всіх стильним вбранням. Меланія постала в ефектному зеленому плащі від бренду Alexa Chung. Осіннє вбрання мало широкий пояс, підібраний під колір одягу, та ґудзики. Так перша леді підкреслила свою талію, яка викликає захоплення чи не у всіх її прихильників. Свій образ Меланія Трамп доповнила коричневою спідницею та улюбленими туфлями-човниками.

Не менш ефектно виглядала й дружина прем'єр-міністра Чехії Моніка Бабіш. Вона приїхала до Білого дому у вишуканій білій сукні з широкими рукавами. На вулиці Моніка красувалась у бузковому пальті з хутряними вставками на рукавах та маленькою сумочкою.