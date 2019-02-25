Ми не сказали "ні", – ANNA MARIA вирішили виправдатися за скандальні заяви про Крим

Учасниці дуету ANNA MARIA (сестри Опанасюк) потрапили у гучний скандал перед Нацвідбором Євробачення-2019, адже відмовилися визнати війну Росії проти України та незаконну анексію Криму. Згодом, артистки вирішили виправдатися за своє скандальне інтерв'ю. Вони заявили, що журналісти нібито неправильно зрозуміли їх слова, і заперечили, що не визнали окупацію півострова.

Що відомо про скандал із гуртом ANNA MARIA на Нацвідборі на Євробачення?

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Скандал викликав ефір із сестрами Опанасюк на одному з українських телеканалів. Вони відмовлялися відповідати на запитання про агресію Росії в Україні, а Крим назвали "нашим". Також вони сказали, що Україна просто втратила півострів. Згодом з'ясувалось, що батьки співачок досі живуть у Криму, а мама дівчат публікує скандальні дописи, підтримуючи сепаратистів.

Як співачки прокоментували скандал?

Сестри Опанасюк вирішили виправдатися за такі скандальні заяви та сказали, що під час інтерв'ю просто утрималися від гасел, на які чекало суспільство, пише "Обозреватель".

Так, ми не сказали "так", і ми не сказали "ні". Але це ж не означає, що ми не визнали (анексію Криму, – 24 канал). Ми просто розуміємо, що в даному випадку для людей важливе гасло, не має значення, що людина робить. І що б ми не сказали, журналісти тепер трактують нас так, як їм вигідно,

– заявили вони.

Вони додали, що народилися в Україні, є українками і їм "абсолютно нема за що виправдовуватися, бо нікому нічого поганого в своєму житті не зробили".

Як ANNA MARIA прокоментували заяви підтримки від представників Росії?

У Росії не залишили поза увагою скандал, що трапився навколо дуету ANNA MARIA і охоче використовували їх заяви на росТБ як пропаганду. Одіозна журналістка Ольга Скабєєва та колишня так звана "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська вирішили підтримати дівчат та їхню обурливу позицію щодо Криму.

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У відповідь на це самі співачки заявили, що використання та обговорення їх заяв – це справа Росії. Також вони пожалілися, що в Україні нібито гноблять артистів.

"Ще раз повторимо, нам приписують слова, яких ми не говорили. Нашу позицію озвучують, але у нас є своя позиція. А те, що в Росії розбирають цю ситуацію – це їхня справа. Але в Україні гноблять своїх артистів. Не ми перші, не ми останні. Люди хочуть творити, розвиватися, а їх просто відносять до ряду зрадників. І скільки це триватиме – це вже питання до свідомості людей", – підсумували вони.

Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео