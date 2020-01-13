Надя Дорофєєва похизувалася стрункою фігурою в купальнику: звабливі фото

Учасниця популярного гурту "Время и стекло" опублікувала на своїй інстаграм-сторінці спекотні фото з відпустки. Разом із чоловіком Володимиром Дантесом співачка відправилася на відпочинок в теплі краї. Зіркова пара обрала для довгоочікуваної відпустки Домініканську Республіку.

Подружжя зупинилося в готельному комплексі Club Med Miches Playa Esmeralda, звідки артистка публікує фото. Зваблива та грайлива Надя Дорофєєва позує у стильному купальнику персикового кольору, який ідеально підкреслює її фігуру. У підписі до фото зірка написала про те, що дуже сумувала за відпусткою і нарешті змогла дозволити собі заслужений відпочинок: "Час відновиться. Привіт відпустка. Я сумувала".

Читайте також: Надя Дорофєєва відкрила таємницю, як познайомилась з Володимиром Дантесом



Надія Дорофєєва в купальнику / Instagram / @nadyadorofeeva

Зірка поділилася фотографіями в інстаграм-сторіс з розкішної спальні. На кожному кадрі Надія Дорофєєва сексуально позує у купальниках, демонструюючи свою неперевершену фігуру.



Надія Дорофєєва на відпочинку / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva



Надія Дорофєєва / Instagram-Stories / @nadyadorofeeva

Раніше співачка опублікувала у мережі сексуальний танець з дівчатами. Це був спекотний ролик, у якому вона показала результати з тренувань, на яких вивчає новий танець. Цікаво, що постановку співачка виконала не під власний трек. Надя Дорофєєва пристрасно станцювала під пісню казахстанського артиста M'Dee, який має шалену популярність на Батьківщині та в Росії.