Найстильніші чорні сукні: топ-5 виходів на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале-2019

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Енді Макдауелл
Енді Макдауелл / www.gettyimages.com

У столиці Німеччини 7 лютого розпочався один з найпрестижніших кінофестивалів у світі – Берлінале. Безліч знаменитостей вже продемонстрували стильні вбрання на червоній доріжці, яка, до слова, зроблена з переробленого сміття.

Додамо, що в основній програмі серед фільмів з 25 країн світу покажуть стрічку про Голодомор в Україні "Гарет Джонс".

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Це фільм польської режисерки Агнешки Голланд, створений за підтримки вітчизняного Держкіно спільно з Польщею та Великою Британією. Головні ролі зіграли Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Яків Ткаченко, Олег Драч та інші.

7 лютого прогриміла церемонія відкриття в театрі на Потсдамській площі. Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найефектніших чорних суконь, які зірки одягнули на червону доріжку Берлінале-2019.

Найкращі чорні сукні на відкритті Берлінале-2019

1 місце – німецька топ-модель Тоні Гаррн

Тоні Гаррн

Тоні Гаррн

2 місце – американська акторка Енді Макдауелл

Енді Макдауелл

Енді Макдауелл

3 місце – німецька акторка Александра Марія Лара

Александра Марія Лара

Александра Марія Лара

4 місце – німецька акторка Хайке Макатч

Хайке Макатч

5 місце – ювелірний дизайнер Йетте Йооп

Йетте Йооп
Усі фото – Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
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