Олена Зеленська підкорює Берлін у брючному костюмі: стильні фото першої леді України

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Поки Володимир Зеленський здійснює низку офіційнх заходів у Берліні, його дружина Олена відвідує музеї та гуляє містом у компанії німецьких культурознавців. Під час екскурсії перша леді України засвітила черговий брючний костюм.

Кількаденне відрядження президента України Володимира Зеленського Німеччину продовжується і поки він відвідує офіційні заходи, його дружина пізнає історію столиці, прогулюючись вулицями міста та відвідуючи музеї.

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Олена Зеленська опублікувала нові фото на сторінці в Instagram, на яких знову постала у світлому брючному костюмі. Перша леді України часто віддає перевагу такому вбранню, розбавляючи його спортивним взуттям. Цього разу її вибір також припав на білі кросівки, якими вона довершила свій "лук" у стилі "кежуал".

Прихильники Олени зробили їй чимало компліментів щодо почуття стилю, однак зауважили, що її образи повторюються. Варто відзначити, що раніше дружина Зеленського з'являлася перед публікою у бежевому костюмі подібного крою і з тією з сумкою.

Фото: Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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