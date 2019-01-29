Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої

Сьогодні, 29 січня, свій день народження святкує американська телеведуча Опра Уінфрі. Зірці екранів та улюблениці мільйонів глядачів виповнюється 65 років.

З цієї нагоди LifeStyle 24 вирішив обрати п’ятірку висловлювань іменинниці, подарованих їй життєвим досвідом.

Сьогодні Опра Уінфрі – найбагатша жінка у світовому шоу-бізнесі. Її статки сягають майже 2,8 мільярди доларів (660 позиція у списку мільярдерів). Окрім цього, за підсумками 2017 року, афроамериканка посіла одинадцяту сходинку в рейтингу найуспішніших жінок світу, які "створили самі себе".

Читайте також: "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль

Такий приголомшливий результат – не лише прояв наполегливості Опри в телевізійній царині, а й гіркий досвід дитячих та підліткових років. Коли їй було 9, вона страждала від домагань братів і дядька, в 14 років завагітніла й народила мертву дитину. Всупереч випробуванням дівчинка знайшла в собі сили навчатись у школі, відтак працювати на місцевому радіо, а згодом реалізовувати себе на телеканалах у Балтиморі й Чикаго.



Розкішна Опра Уінфрі / InStyle Magazine

В 1986 році досвідчена репортерка запускає власне ток-шоу "Шоу Опри Уінфрі" (проіснувало до 2011 року, понад 4500 випусків), під час якого американці ділилися непростими життєвими ситуаціями, а зірки шоу-бізнесу й політики показували, яким є їхній побут.

Після закінчення виходів культової програми Опра заснувала телеканал OWN (Oprah Winfrey Network) та відновила роботу свого книжкового клубу.



Зірка телеекранів Опра Уінфрі / Guidomeyer

Отож, якими думками популярна телеведуча ділиться з сучасниками, спираючись на свій безцінний життєвий досвід?

1. "Зовсім неважливо, хто ти, звідки прийшов і як виглядаєш. Найбільший успіх уже закладений в тобі".

2. "Ви отримаєте від життя те, про що наважитесь у нього попросити. Тому не бійтеся підвищувати планку".

3. "Будьте вдячні за те, що ви маєте, і в результаті отримаєте більше. Якщо концентрувати свою увагу на тому, чого немає, вам ніколи не буде вдосталь".

4. "Оточуйте себе лише тими людьми, які в майбутньому допоможуть вам піднятися вище".

5. "Пристрасть приходить тоді, коли ви робите те, що любите. Вона є силою, своєрідним пальним, яке необхідне вам для успіху. Знайдіть цю пристрасть, присвятіть життя її реалізації. І насправді неважливо, скільки часу це займе".