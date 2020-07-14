У 49-річному віці помер ведучий популярної програми "Руйнівники легенд" Грант Імахара. Смерть настала від аневризми мозку. Не стало відомого інженера і телеведучого в понеділок, 13 липня.

Про смерть телеведучого інформував The Hollywood Reporter. Грант приєднався до команди "Руйнівників легенд" у третьому сезоні, замінивши Скотті Чепмена та пропрацював у програмі до 2014 року.

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На шоу Грант Імахара керував комп'ютерами і технікою, необхідними для спростування міфів, створював роботів, стрибав з парашутом і керував трюковими машинами, встановив фари на зірку "Зоряних воєн" робота R2-D2, створив робота Джеффа Петерсона для популярного "Пізнього шоу з Крейгом Фергюсоном", експериментував з кроликом Енерджайзером.

Наше серце розбите після звістки про смерть Гранта. Він був важливою частиною нашої сім'ї Discovery і чудовою людиною. Наші думки і молитви з його родиною,

– сказано в офіційній заяві телеканалу.

Грант Імахара – американець японського походження. Інженер вивчав електротехніку в Університеті Південної Каліфорнії. Свою роботу на телебаченні він почав в Lucasfilm.

Грант Імахара з 2005 по 2014 рік був співведучим більш ніж 200 епізодів шоу "Руйнівники легенд". Десять років він працював у компанії Lucasfilm THX, пізніше перейшовши в її підрозділ VFX ILM. За його участю зняті фільми "Парк Юрського періоду", "Матриця", "Термінатор" та багато інших.

Співведучий Гранта Імахари Адам Севідж написав на своїй сторінці в Twitter, що сумуватиме за своїм другом.

"Я був частиною двох великих сімей з Грантом Імахарою впродовж останніх 22 років. Грант був справді блискучим інженером, художником і виконавцем", – зазначив Севідж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend. — Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020

Його найсвіжіша робота – Малюк Йода з серіалу "Мандалорець". Саме Імахара займався пожвавленням цього персонажа. Відео з ним він опублікував на своїй сторінці в Instagram.