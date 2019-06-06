Помер Олександр Кузнєцов: біографія та фільмографія актора

У США помер російський та радянський актор Олександр Кузнєцов, найбільш відомий за фільмом "Приморський бульвар". На час смерті йому було 59 років.

Інформацію про смерть Олександр Кузнєцова підтвердив його колега Еммануїл Віторган. На сторінці у Facebook він розмістив тривожний допис.

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"Сьогодні о 9 ранку... Сашенька Кузнецов! Дякую, що ти був з нами! Ти так боровся за життя! Земля тобі пухом", – написав він.

Мережу заполонили скорботні слова, в яких всі колеги Олександра Кузнєцова зізнались, що запам'ятають його, як "учителя, наставника та друга", "людину, яка завжди посміхалась та вміла бачити хороше навіть у поганому". Долучилась і перша дружина актора, Галина Кузнєцова, яка публічно прокоментувала втрату.

Царство Небесне! Якою ти був світлою і позитивною людиною! Сумую!

– написала Галина Кузнєцова.

Зазначається, що Олександр Кузнєцов з 2014 року боровся з онкохворобою. Актор проходив кілька курсів лікування, однак подолати недугу йому так і не вдалось. Олександр Кузнєцов помер у США, де проживав останні кілька років. Офіційну причину смерті поки не розголошують.

Помер Олександр Кузнєцов: біографія актора

Актор народився 2 грудня 1959 року в селі Петрівка Приморського краю (Росія). Спершу Олександр Кузнєцов навіть не мріяв про шоу-бізнес, тому вступив до Московського авіаційного інституту. Однак, забравши диплом, він вирішив поступити до Театрального училища імені Бориса Щукіна. У 1985 році Олександр Кузнєцов успішно завершив навчання та приступив підкорювати сцену.

Фільмографія Олександра Кузнєцова

Першою роллю актора став фільм режисера Сергія Овчарова "Небувальщина", в якій він зіграв роль головну роль. Водночас Олександр Кузнєцов розпочав співпрацю з театрами. Після такого тріумфу режисери почали активно пропонувати зірці ролі, а прихильники з нетерпінням очікували на вихід нових фільмів за участю Кузнєцова.

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Упродовж своєї кар'єри актор зіграв у десятках кінострічок та серіалів, зокрема, "Бій з тінню", "Легенди про Круга", "Аляска Кід", "Близнюки", "Приморський бульвар", "Той, що біжить по кризі", "Божевільний рейс". Окрім цього, Олександр Кузнєцов мав епізодичну роль у легендарній "Санта-Барбарі".

В останні роки свого життя актор емігрував до США. Там Олександр Кузнєцов проводив тренінги та майстер-класи. Він співпрацював із компаніями Ораторіка, Adconsult і школою ораторського мистецтва "Король говорить!" Де та коли поховають знаменитого актора Олександра Кузнєцова, наразі невідомо.