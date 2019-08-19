Яблучний Спас – щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Яблучний Спас святкують 19 серпня, це свято ще називають Преображенням Господнім. У це свято прийнято святити яблука, пригощати ними друзів та близьких, а також вітати один одного з Яблучним Спасом.

За народними прикметами, Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після Спаса стають набагато холоднішими. Від цього дня вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть: "Прийшов Спас, держи рукавиці про запас!".

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В нашому матеріалі ви знайдете красиві привітання у прозі та віршах з Яблучним (або Другим) Спасом. Зберігайте собі та не забувайте ділитись ними з близькими та рідними!

Привітання з Яблучним Спасом

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!



Красиві привітання з Яблучним Спасом у прозі

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З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.

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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, але й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці й яблука з райського саду. Зі Спасом нас всіх!

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Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.

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Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.



Вітання з Яблучним Спасом українською мовою

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.

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Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.

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Привітання з Яблучним Спасом у віршах

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.



Щирі привітання з Яблучним Спасом у віршах

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У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

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Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.

І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працею,

Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

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Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас -

На порозі осінь.



Віршовані привітання з Яблучним Спасом

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Скоро, скоро впаде з гілки

Яблуко велике!

І повалить весь народ

Бога славити всією душею!

За посильні труди,

Що з молитвою не розлучилися,

За квітучі сади,

Що плодами увінчалися!

– Не залиш нас, Боже наш

Ні в морози, ні в заметілі

Щоб не тільки засіки,

Але й душі не порожніли!

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Урожай свій з ранку освятити не забудь.

В цей день милосердним і радісним будь.

Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,

Відразу стане тоді на душі веселіше!



Красиві привітання з Яблучним Спасом

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Яблучний Спас швидким кроком йде,

Радість і щастя він вам принесе.

В будинку подарує бажаний затишок,

Щирої любові – яскравий салют!

Стабільний достаток, велику удачу

І від усіх бід обов'язково сховає!