Про Марину, реабілітацію та продовження "Дизель Шоу": перше інтерв'ю акторів після ДТП

З дня смерті української актриси Марини Поплавської пройшло більше двох місяців. 20 жовтня сталась трагічна ДТП, у яку потрапили учасники проекту "Дизель Шоу", де й загинула талановита комік і педагог. Актори розважального шоу дали перше інтерв’ю після аварії та розповіли про деталі важкої ночі, яка потрясла всю країну.

Деталями жахливої ДТП поділились для видання "Обозреватель" учасники гумористичного телешоу "Дизель Шоу": актори Єгор Крутоголов, Яна Глущенко та Олександр Бережок. Вони розповіли про тривалу реабілітацію, відсутність тривожного передчуття та сподівання під час самої аварії, що Марина не загинула, а просто вийшла зупинкою раніше.

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За словами акторів, вони проходять повільну, однак ефективну реабілітацію, де заново вчаться ходити, розробляти м’язи та робити оздоровчі вправи у спортивному залі та басейні. Кажуть, що їхньою головною підтримкою та мотивацією є їхні близькі. Саме родина і стала однією з причин того, що команда вирішила відправитись додому не на світанку, а вночі одразу ж після чергового шоу у Львові. Актори зазначають, що вони часто їхали після гастролей одразу додому, оскільки їхній графік є надто щільним і всі хотіли якнайбільше часу провести зі своїми рідними.

Є просто певний графік – він досить щільний. І ми розуміли, що якщо ми не поїдемо зараз, то вкрадемо час у родини, тому що далі потрібно буде їхати до Німеччини, там довгі заїзди у нас, тури. Тому вирішили поїхати раніше додому, до рідних, приїхати вранці і побути довше вдома. Ми завжди так намагалися робити, якщо була можливість. Цей випадок не був екстраординарним,

– коментує Олександр Бережок.

Перед поїздкою ні в кого з членів команди не було особливого тривожного передчуття, однак була одна деталь, яку відмітила Яна Глущенко. В кінці кожного шоу вся команда фотографується разом, але у Львові вони не зробили спільної світлини. За словами Олександра, це, мабуть, єдиний раз, коли вони не зробили традиційного фото.

"Ми просто виступали в будівлі цирку. Там тварини, і кожна людина, коли приходить, залишає свій запах, а тварини потім божеволіють. Нас попросили не фотографуватися, не пускати глядачів на манеж", – пояснила Яна Глущенко, додаючи, що в той вечір покійна Марина Поплавська чудово відпрацювала на сцені.



"Дизель Шоу" з Мариною Поплавською / Facebook / @Катерина Крутоголова

Актори "Дизель Шоу" відмітили, що актриса завжди любила сидіти на місці поруч з водієм, незважаючи на перестороги колег, що це найнебезпечніше місце в транспорті. Тієї ночі вона теж там була. В момент ДТП, яка трапилась о 6:43, актори сподівались, що вона жива і вийшла у Житомирі.

Просто під час поїздки вона говорила два чи три рази: "Може, в Житомирі вийти?". Запитувала, поки виходили покурити, кави попити. Ось реально, якщо б у когось було б хоч якесь відчуття...,

– згадує Олександр Бережок.

Про смерть напарниці актори дізнались від медиків із швидкої допомоги. Смерть Марини Поплавської кожен сприйняв по-своєму, але вони зазначають, що вона займала особливе місце в їхньому житті, через що закривати проект вони не мають жодного наміру.