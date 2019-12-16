Продюсери "Бріджит Джонс" натякнули на продовження: несподівані подробиці

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"Щоденник Бріджит Джонс" / IMDb

Фанати комедійної стрічки та улюбленої героїні Бріджит Джонс можуть побачити очікуване продовження. Творці фільму "Щоденник Бріджит Джонс" натякнули на випуск 4 частини.

Якщо ви поціновувач легких історій, чи наприклад, такі фільми, як "Щоденник Бріджит Джонс" змушують вас простіше дивитися на життя, але ви втомилися чекати на нову частину, ми потішимо вас радісною новиною. На сайті видання Variety зазначається, що продюсери культової трилогії натякнули на новий епізод.

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Британські продюсери Тім Беван і Ерік Феллнер зізналися в інтерв'ю для сайту, що, цілком ймовірно, продовженню легендарної історії бути.

Є щось досить ефектне у всій цій серії фільмів. З точки зору цілого жанру в мейнстримі, не думаю, що хтось робив подібне до нас: відобразити Рене в її 20, 30, 40 років і вже в 50. Сподіваюся, у нас вийде,
– сказав Ерік Феллнер.

Однак інших подробиць про майбутній проєкт кінотворці не розсекретили. Нагадаємо, що перша частина фільму "Щоденник Бріджит Джонс" вийшла у 2001 році. Головну роль виконала Рене Зеллвегер, яка знялася також у продовженні, яке отримало назву "Бріджит Джонс: Межі розумного". Після цієї частини і творці, і герої взяли паузу на 12 років, оскільки третя серія "Дитина Бріджит Джонс" вийшла у 2016 році.

Бріджит ДЖонс
Постер до фільму про Бріджит Джонс / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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