14 фото, которые убедят посетить неповторимый Парк Гуэль в Барселоне
Выдающийся каталонский архитектор Антонио Гауди получил мировую славу, "нарушая" строительные нормы. Он хотел создать "стиль Средиземноморья", окутал свои фантазии мавританским стилем архитектуры, готикой, щепоткой барокко, модернизмом. Вся эта колоритная смесь и родила собственный, неповторимый почерк художника. И Парк Гуэль – один из замечательных примеров неповторимости Гауди.
Творения Гауди – это живой организм. Архитектор обращается к природе, но не для воспроизведения ее точной копии. Нет, это слишком просто для него. Вплетая природу в здания, он пытался воссоздать жизнь. Настоящую. Возможно, даже более интенсивную за реальную. И именно формы природы давали ему идеи для визуализации "органического целого", формировали в его воображении сложную систему индивидуальных образов.
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Крыши-драконы, балконы-черепа, фасад как вибрирующая мембрана, колонны-стволы, помещения-пещеры, оконные импосты, напоминающие кости, цветы, застывшие в рельефной керамике. И никаких, никаких прямых линий. Почему? Ответ Гауди прост: "Природа не знает прямых линий".
Парк Гуэль, который строили почти 15 лет (с 1900 по 1914-й), задумывался как элитное поселение для местной буржуазии, однако из-за удаленности желающих там поселиться было немного. А вот Гауди и предприниматель Эусеби Гуэль, который был главным заказчиком и другом архитектора, в сказке пожили. Художник ухаживал за своим пожилым отцом и больной племянницей. Однако когда они умерли, а потом оборвалась жизнь и Гуэля, архитектор перебрался в мастерскую рядом с Собором Святого Семейства.
Природа не знает прямых линий
Следуя за воображением и идеей естественных форм, Гауди создал фантастический парк с удивительными животными, мозаичным убранством, домами, которые, кажется, покрыты глазурью, колоннами, которые превращаются в деревья.
В 1926 году местные власти выкупили всю территорию поселения и сделали общественным парком.
Больше о потрясающей архитектуре Гауди читайте в материале 24 канала.
Панорама из парка Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль
Парк Гуэль