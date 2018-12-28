28 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 декабря 2018 года чтят память святого Трифона, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. Также люди говорят, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на Землю поступают солнечные лучи. Погода 28 декабря довольно морозная. В народе говорят: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

Также сегодня отмечается годовщина первого в мире кинотеатра. 28 декабря 1895 года в Париже, в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов, изобретатели кинематографа братья Люмьеры устроили первый в мире киносеанс. В тот день было продано всего 35 билетов стоимостью один франк, однако, через некоторое времяк братьям Люмьерам выстраивались громадные очереди желающих увидеть кино. После такого успешного дебюта кинематограф быстро распространился по Европе.

Читайте также: ТОП-10 альтернатив традиционным елкам своими руками

Именины сегодня празднуют: Павел, Иван, Александр, Василий.

Народные приметы на 28 декабря:

– Каким будет 28 декабря, таким будет и март.

- Синицы утром громко чирикают - вскоре наступят морозные дни.

– Если 28 декабря есть мороз, а к вечеру заметное резкое потепление – главный холод еще впереди.

- Кошка утром просится в дом - ожидается сильный мороз.

Что можно делать 28 декабря

1. По возможности, давайте нищим милостыню, дарите им предметы быта и одежду, которая вам больше не нужна.

2. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дальнюю дорогу. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

Что нельзя делать 28 декабря

1. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

2. По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит крепким здоровьем.