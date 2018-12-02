2 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 2 декабря
Что можно и нельзя делать 2 декабря / unsplash.com

2 декабря 2018 года чтят память пророка Авдея, который обладал даром предвидения. Люди верили, что Авдей – покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья. За это его и прозвали Авдей Радетель.

Именины 2 декабря празднуют: Денис, Федор.

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Народные приметы на 2 декабря:

– Снежный день с большими порывами ветра – ждите длительной зимы и холодной весны.

– Ясное небо – ждите морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

– Ветер резко изменился – в ближайшее время испортится погода.

– Запомните сон, который вам приснился. Если повторите его детали, узнаете предсказание на будущее.

Что можно делать 2 декабря

1. Если у вас простуда, сделайте напиток из трав и меда, который поможет избавиться от многих заболеваний.

2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовую беду.

Что нельзя делать 2 декабря

1. Не рекомендовали без нужды выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице бушует нечисть.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Теги: LifeStyle Новости культуры Путешествия Традиции
Источник: 24 канал
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