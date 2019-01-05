5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 января 2019 года чтят память Феодула. Какой погода будет в этот день, таким и будет ноябрь. Если в этот день ясно, то в ноябре будет солнечно и ясно. Если же сыро, то месяц будет дождливым. Людям, которые родились 5 января надо носить оберег из черного и красного агата, который защитит своих владельцев от беды.

Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Наум, Павел.

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Народные приметы на 5 января:

– Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

– Ветрено в этот день – ждите хорошего урожая.

Что можно делать 5 января

1. На Федула надо читать Священное Писание и молиться Богородице. Также именно с этого дня надо постараться доделать все свои дела до Рождества.

2. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

Что нельзя делать 5 января

1. Не рекомендуется работать с острыми предметами (ножами или топорами). Говорят, что если в этот день пораниться, то весь год пройдет в болезнях.

2. В этот день нельзя никого бить, иначе человек, который кого-то ударит, сильно заболеет.