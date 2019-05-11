7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали

Испанский художник Сальвадор Дали, который стал культовой фигурой в истории сюрреализма, известен на весь мир не только своими творческими достижениями, но и эпатажным, иногда даже неуравновешенным поведением.

Антигравитационные усы, взгляд сумасшедшего, причудливые картины, которые не поймешь без контекста, нарциссизм размером со Вселенную, жажда денег, признания, поклонения – это все о Дали.

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Сегодня художнику, который скромно именовал себя гением, исполнилось бы 115 лет. По этому случаю 24 канал собрал для вас интересные факты из жизни вечного ребенка – Сальвадора Дали.



Сальвадор Дали // Getty Images

Король-Дитя

Маленький Сальвадор рос в семье, где он был абсолютным монархом. В семье потакали всем его прихотям, заваливали подарками, развлекали его.

Мне позволяли делать все, что заблагорассудится. До восьми лет я писался в постель просто потому, что меня это развлекало. Я был в доме абсолютным монархом. Мне наперебой угождали. Отец и мать молились на меня,

– писал Дали в автобиографии "Тайная жизнь".

Эта жажда власти перерастала порой в жестокость. В той же биографии он описывает, как в детстве то закопал сестру, то сбрасывал каких-то детей с моста. Правда это или нет – не знаем. Потому что Дали был еще тем выдумщиком и каждый раз сочинял все новые и новые байки о своей жизни.



Маленький Дали // Getty Images

Во взрослом возрасте мания чем-то владеть переросла в безудержную любовь к деньгам, роскоши и вниманию. Он был зависим от этого. Поговаривают, что на склоне лет он даже носил с собой по дому колокольчики и звенел ими без надобности, мол, я должен быть уверенным, что меня заметили.

Дали и мертвый брат

Фобия остаться незамеченным, очевидно, была связана с братом Дали – также Сальвадором. Тот родился раньше Короля-Дитя, и, не дожив до года, умер от менингита. Это была трагедия для родителей, которые не пренебрегали случаем сказать Дали, что он – это перевоплощение брата. Поэтому и назвали его тоже в честь брата – Сальвадором.

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Так, для родителей будущий гений сюрреализма рос в семье тени брата. Именно этим, видимо, можно объяснить вечно эксцентричное поведение Дали – он хотел, чтобы его существование, как отдельной самобытной персоны, наконец признали. И эти детские травмы художник так и не смог преодолеть во взрослой жизни. Его потребность во внимании стала гипертрофированной, порой на грани истерики.



У Дали была зависимость от внимания // Getty Images

Мы с братом были похожи как две капли воды, но отображали в себе разное. Как и я, он имел безошибочно гениальные черты лица, обнаруживал признаки тревожной скороспелости; однако его блеск омрачала меланхолия непревзойденного интеллекта. Относительно меня, я был не таким умником, но отражал в себе все,

– вспоминал Дали.

Из-за непроработанного травматического опыта Дали даже случайно влез в почти детективную историю. У него довольно долго были нездоровые чувства к картине "Анжелюс" Жана-Франсуа Милле. На ней изображены муж и жена, которые только что выкопали картофель, стоят над ним и молятся, выражая земле или не земле благодарность за урожай.



Картина "Анжелюс" Жана-Франсуа Милле

В этом простом сюжете Дали что-то беспокоило с детства. Ему казалось, что суть картины совсем в другом – не в картошке и не в урожае. Чтобы понять, что именно не так, художник и сам начал переписывать фигуры Милле, но уже на собственных полотнах. У Дали они появились более 60 раз.



Сальвадор Дали "Атавизм сумерек"

Но тайну "Анжелюса" удалось раскрыть только тогда, когда картины начали исследовать с помощью рентгена. Оказалось, что в первоначальном варианте Милле изобразил вместо корзины с картофелем детский гроб. Младенец не был крещенным, поэтому на кладбище места ему или ей не нашлось, и родители пошли хоронить ребенка в поле. В художественных кругах предполагают, что художник изменил мрачный сюжет, чтобы картина лучше продавалась.

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После результатов рентген-анализа Дали сказал, что всегда чувствовал смерть в этой картине. Очевидно, в фигурах картины ему мерещились родители, стоящие над гробом брата.

Король и королева в открытом браке

Любовью всей жизни, опорой и музой для Дали была Гала – россиянка, на 10 лет старше художника, настоящее имя которой Елена Дьяконова.

Как-то с мужем – французским поэтом Полем Элюаром – она пришла к родному Дали. Для всех троих визит был с последствиями. Гала и Сальвадор увлеклись друг другом не на шутку. Назначать свидания начали еще когда женщина была замужем.



Гала и Сальвадор Дали // Getty Images

Чтобы окончательно пленить сердце Галы, Дали на первое свидание нарядился в своих лучших традициях – драная рубашка, плундри, жемчуг, вместо духов рыбий клей и козий навоз, а подмышки подкрасил кровью и синей краской. Учитывая то, что Гала позже бросила мужа и дочь и ушла к сумасшедшему художнику, то любимая Дали тоже была с изюминкой, как и он сам.

Поженились они через три года, однако жили в открытом браке. Оба понемногу крутили романчики на стороне, но никогда не расставались. У них был общий объект обожествления и поклонения: Гала считала Дали гением, а, как известно, Дали тоже себя считал гением, так что все пазлы в их взаимоотношениях совпали.



Гала и Дали состояли в открытом браке / / Getty Images

Гала была волевой женщиной – взяла на себя всю административную работу, которая имела отношение к творчеству мужа, сделала из этого безумно прибыльный бизнес, даже колеса в машине меняла сама, пока Дали сидел внутри машины.

Художник был очень привязан к Гале несмотря на то, что круги, в которых вращались супруги, ее ненавидели. Мол, многовато она доминировала. Как бы там ни было, о ее важной роли в жизни Дали свидетельствует и тот факт, что свои работы он подписывал "Гала Сальвадор Дали".

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Шли годы, и что-то между некогда безумно влюбленными начало трещать. В 1968 году Дали купил для Галы замок в провинции Жироны. Наведываться к жене он мог только по письменному разрешению.



Замок Галы в Пуболе // Getty Images

Позже Дали стал волновать и роман Галы с актером Джеффом Фенгольтом. Художник очень боялся, что жена его бросит. Не бросила. Зато, по слухам, чтобы успокоить мужа, давала ему лекарства. Одним из эффектов было дрожание рук, что лишило Дали способности писать картины.

Гала умерла 10 июня 1982 года. Следующие семь лет стали для художника невыносимыми – без жены он потерял жажду к жизни.

Какие между ними были разногласия, как они ссорились, друг для друга они были жизненно важны. Гала – это была опора, это была сила воли. А теперь она ушла. Дали чувствовал себя, как брошенный матерью ребенок,

– рассказывала приятельница семьи Мара Альбаретто.

"Я плюю на портрет матери"

Ну все складывалось, как будто, неплохо – с сюрреализмом в сердце и с Галой под руку. Однако отец увлечения замужней женщиной не разделял. А в придачу еще и узнал, что сын одну из своих картин подписал "Иногда для развлечения я плюю на портрет матери".



Сальвадор Дали "Иногда для развлечения я плюю на портрет матери"

Вскоре 25-летний Дали получил письмо от отца, в котором торжественно сообщалось, что последний больше не будет присылать деньги Сальвадору и он изгнан из родительского дома в Кадакесе.

Художник не унывал и сделал из трагедии фарс. Обрезал волосы, "похоронил" их на пляже в Кадакесе, побрил голову и сделал фото с морским ежом на макушке. Это была "месть" отцу. Последний принял сына в дом только после завершения Второй мировой войны.

Лезвие в глазу

Дали жил в период визуальной революции – расширялось искусство фотографии и кинематограф. Еще подростком он увлекался новыми технологиями. Поскольку его семья была не бедна, то мать даже побаловала сына переносным проектором.

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В фотографии Дали привлекали "прямые отпечатки реальности". Поэтому часто язык фотографии он пытался перенести на свои картины, в частности речь идет о микроскопических детализированных элементах на полотнах. Да и сам любил позировать перед камерами.



Сальвадор Дали // Getty Images

А вот в кинематографе попробовал себя напрямую. Когда в 1929 году переехал в Париж, то вместе с университетским товарищем Луисом Бунюэлем начал работу над фильмом "Андалузский пес". Признаемся – это страшно! По коже бегает всякая живность, на фортепиано разлагающийся труп осла, Луна превращается в глаз женщины, который разрезают лезвием и оттуда выливается жидкость. Бр-р-р! Последняя сцена – это не какое-то кинематографическое ухищрение. Нет, оно, конечно, было, но настоящий глаз таки резали – только не женщины, а мертвого животного.



Кадры из фильма "Андалузский пес" Кадры из фильма "Андалузский пес" Бунюэль ходил на показы "Андалузского пса" с камнями в карманах – на случай, если после таких провокационных сцен на него набросится разъяренная толпа зрителей и зрительниц. А в 1944 году знаменитый режиссер Альфред Хичкок попросил Дали разработать для фильма "Завороженный" декорации. Также они вместе работали над эпизодом о сновидениях. Шеф-повар Дали В детстве Сальвадор Дали хотел стать поваром. Мечта не сбылась, за что ценители творчества художника благодарны, но собственную кулинарную книгу Дали таки выпустил. Художник любил устраивать необычные званые ужины – с замысловатым дресс-кодом, декором, сюрреалистической сервировкой стола, живыми существами, которые бегали или летали вокруг гостей. Из-за помпезности и театрализованности действа прием пищи превращался в настоящий перформанс.



Кулинарная книга Далі Le Diners De Gala

Собственно, кулинарная книга Дали Le Diners De Gala, которая вышла в 1973 году, тоже не обычная. Она содержит 136 рецептов, обильно проиллюстрированных работами художника. Здесь и гора из раков, которую украшает женщина с отрубленными руками, щедро заливая блюдо кровью; и печеная утка, напоминающим череп, и рыба с антропоморфным телом.



Иллюстрации Дали к книге рецептов



Иллюстрация Дали к книге рецептов

Названия рецептов не менее эксцентричные – "Тысячелетние яйца", "Котлеты из телятины, фаршированные улитками", "Лягушачьи чебуреки", "Ириски с шишками".



Иллюстрация Дали к книге рецептов

Очевидно, приготовленная по рецептам Дали пища была бы съедобной, однако к здоровому питанию никакого отношения не имела. О чем и предупредил автор во вступительном слове.

Книга Le Diners De Gala с ее заповедями и иллюстрациями, однозначно, посвящена наслаждению вкусом. Не ищите здесь диетических формул. Мы намерены игнорировать графики и таблицы, из-за которых химия закралась в кулинарию. Если вы последователь одного из учений о подсчете калорий, что превращают радость приема пищи в вид наказания, сейчас же закройте эту книгу она для вас слишком живая, слишком агрессивная, слишком дерзкая,

– отметил Дали.



Иллюстрация Дали к книге рецептов

И как бы там не было, несколько рецептов из книги тогда позаимствовали даже лучшие рестораны Парижа.



Иллюстрация Дали к книге рецептов

У книги было всего 400 экземпляров и она считалась редкостью. Ибо издали ее только один раз. Более 40 лет сохраненные экземпляры продавали за сотни долларов. Но в 2016 году издательство Taschen положило конец такому бизнесу, переиздав книгу Дали. Сейчас ее можно купить за 45 евро.



Книгу Дали Le Diners De Gala не переиздавали более 40 лет



Кулинарная книга Дали Le Diners De Gala

"Чупа-чупс" и сумасшедшие изобретения от Дали

Сюрреализм Дали выливался далеко за пределы картин. Так, в коллаборации с модельером Эльзой Скьяпарелли он создал шапку-чернильницу, шляпу-туфлю, платье с принтом ящиков.

Дали является автором дизайна обертки знаменитых леденцов "Чупа-Чупс". Кроме того, он сам появлялся в рекламе шоколадок и таблеток от несварения.



Дизайн обертки "Чупа-Чупса" разработал Дали

Среди собственных изобретений Дали – зеркальные ногти, чтобы любоваться собой при любых обстоятельствах, прозрачный манекен-аквариум с живыми рыбками внутри, обувь на пружинах, телефон-лобстер.



Телефон-лобстер Сальвадора Дали // Getty Images

Смерть и король Испании

Незадолго до смерти у сумасшедшего художника появилась еще одна идея-фикс – хочу видеть у себя короля Испании Хуана Карлоса.

И что вы думаете? Его, пожалуй, миллионная при жизни прихоть была выполнена. 5 декабря 1988 года испанский король посетил Дали в больнице. Через несколько недель – 23 января 1989 года в возрасте 85 лет один из самых неординарных художников в истории умер.

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Сальвадор Дали // Getty Images

Художник хотел, чтобы его похоронили в полу главного выставочного зала в его сюрреалистическом музее в Фигерасе. Более того, он желал, чтобы над местом его захоронения был туалет. В конце концов, так и сделали: над забальзамированным телом Дали расположены мужская и женская уборные.