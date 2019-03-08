8 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 марта 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 8 марта 2019
Что можно и нельзя делать 8 марта / unsplash.com

8 марта – Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах. Современное празднование Женского дня не имеет цели утверждения равенства, а является днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, независимо от ее статуса и возраста.

Именины сегодня празднуют: Александр, Демьян, Иван.

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Народные приметы на 8 марта

– Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду.

– Воробьи вьют гнезда, а сороки летят в лес – вскоре придет тепло.

– Громко стрекочут сороки – ждите новостей или приезда гостей.

– Громко поют синицы – вскоре установится теплая погода.

– Если кто-то тайно подарил женщине цветы, то она вскоре влюбится, и любовь будет взаимной.

– Паук в этот день плетет паутину – в семье будет счастье. Снимать такую паутину до Пасхи нельзя.

Что можно делать 8 марта

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвалитесь, ибо они не зачтутся.

2. Удачный день для посещения парикмахера. Этот день считается положительным для стрижки волос. Процедура привлечет энергию и поток денег.

Что нельзя делать 8 марта

1. Нельзя отмечать 8 марта в компании женщин. Если девушка не замужем – долго еще будет одинокой.

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Теги: Новости культуры LifeStyle 8 марта Традиции
Источник: LifeStyle 24
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