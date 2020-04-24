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Актеры "Дизель Шоу" выступили в России на пропагандистском канале

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Актеры "Дизель Шоу" засветились в программе на росТБ / Инстаграм dizelstudio

Участники украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" выступили на телеканале "Россия 1" – том же канале, на котором регулярно поливают грязью Украину "сливной бачок" Скабеева и агрессивный путинофил Соловьев.

Двое участников "Дизель Шоу" засветились на канале "Россия 1" – Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Да, они россияне, но одновременно являются и актерами украинского коллектива.

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"Россия 1" – не просто такой себе российский телеканал. Именно в его эфире выходят мощные пропагандистские программы, главной или даже единственной темой которых является Украина.

В частности, "60 минут" Ольги Скабеевои (более известная как "сливной бачок") и "Вечер с Владимиром Соловьевым" Владимира Соловьева (более известный как владелец шикарной виллы в Италии, куда и убежит после того, как его любимый Путин потеряет власть в России). 

Как Скабеева грубо сманипулировала инфографикой 24 канала – напомним о циничном фейке от российской пропагандистки. 

Что же с участниками "Дизель Шоу"? Вечером 23 апреля на канале "Россия 1" транслировали премьеру юмористического шоу "Дом культуры и смеха". Именно в этом шоу снялись актеры Никишин и Писаренко.


Никишин и Писаренко в эфире "Россия 1" / Скриншот с видео

Они оба "родом" из команды КВН "Уездный город" (Челябинск и Магнитогорск, что в России), оба россияне. В программе на росТВ участвовали как приглашенные звезды.

Но одновременно фигурируют на афишах украинской юмористической студии и планируют вместе с украинцами из "Дизель Шоу" выступать в киевском Дворце "Украина" 13 – 17 июня (ранее выступления планировали на 21 – 25 апреля, но перенесли из-за коронавируса и карантина).


Афиша концерта "Дизель Шоу в Киеве": Писаренко – крайний слева, Никишин – крайний справа

Стоит добавить, что "Дизель Студио" – это украинский шоу-проект, который, как они часто говорят в своих программах и концертах, не шутит о политике. Однако Российскую Федерацию команда "Дизель Шоу" не раз называла агрессором.

Это и удивляет, ведь, как видим, ничто не мешает участникам команды выступать и в России, и в Украине.

Программа "Дом культуры и смеха" на "Россия 1": смотрите (или, лучше, возможно не смотрите) видео

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Российская пропаганда Новости LifeStyle LifeStyle
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