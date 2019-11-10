Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия

8 ноября Украина подписала соглашение с Монголией о взаимной отмене виз. Отныне украинцы смогут находиться на территории этой азиатской страны до трех месяцев в течение полугода. Уникальные ландшафты и традиции сделают даже недолгое путешествие незабываемым.

Монголия стала еще одной страной, куда без виз могут поехать украинцы. Монголия – та уникальная страна, своеобразие которой лучше всего демонстрируют не разноцветные рекламные борды, а сухие цифры и голые факты. Почти половина граждан страны проживает в столице Улан-Батор. Монголия – это 13 лошадей на одного жителя, 260 безупречно солнечных дней в году, юрты, как полноценное жилье, а не пережиток прошлого, и пастухи с мобильными телефонами.

Читайте также: "Золотое Эльдорадо": существует ли в действительности страна несметного богатства

Туризм в стране развит на достойном уровне благодаря иностранцам, которые уже давно протоптали тропу в Монголию. Она предлагает своим гостям несколько вариантов отдыха: экологический, активный, культурный.

Столица Улан-Батор

Столица Монголии – мегаполис, большой экономический и культурный центр. Историческая часть города – настоящая достопримечательность культуры, а гора Богдо-Хан-Уул внесена в предварительный список ЮНЕСКО. Страна степей действительно бережно сохранила культуру предков. Быт, одежда, еда и традиции этого кочевого народа, пройдя через века, вошли в современный мир, не потеряв свою самобытность. Настоящая сегодняшняя Монголия – это удивительная смесь из традиций и технологий: юрты и небоскребы, древние буддийские храмы и уличные граффити, традиционная одежда и самый дорогой в мире кашемир, бескрайние просторы и высокоскоростной Интернет.



Столица Улан-Батор ночью / Getty Images

Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге

Памятник является крупнейшей статуей конного всадника в мире. В Монголии – это еще и самая большая статуя Чингисхана. Внутри постамента 40-метровой фигуры расположена зона отдыха, музей, гигантская карта завоеваний Чингисхана, художественная галерея, рестораны, бильярдная и магазин сувениров. Лестницы и лифт ведут к смотровой площадке, которая находится в голове коня на высоте 30 метров. Оттуда открываются удивительные виды на бескрайние степи Монголии.



Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге / Getty Images

Пустыня Гоби

"Гоби" с монгольского языка переводится, как "безводная территория". Она расположена на севере страны. Это крупнейшая пустыня Азии и третья по величине в мире. И ее территория продолжает расширяться. Пустыня практически не заселена, но время от времени встречаются кочующие племена. Здесь существует колоссальный перепад температур: зимой температура может опускаться ниже 40 градусов по Цельсию, а летом подниматься до более 45. Кроме того, в Гоби расположено самое большое кладбище динозавров.



Пустыня Гоби / Getty Images

Каракорум – древний город

Город был построен в 1220 году по приказу Чингисхана как столица основанного им Монгольского государства. В свое время он был центром торговли, искусства и религии для всей монгольской империи. По легенде, город от наводнений охраняли 4 гранитных черепахи. Две каменные черепахи сохранились вблизи монастыря Эрдени-Зуу. Одну из них можно увидеть у его стен с северо-западной стороны, другую – недалеко в горах на юго-востоке. Руины Каракорума взяты под защиту ЮНЕСКО. Современный Каракорум является историко-археологическим музеем, популярным туристическим маршрутом, местом проведения фестивалей и спортивных праздников.



Черепаха, которая охраняет Каракорум / Getty Images



Буддийский монастырь Эрдени-Дзу на территории древнего города / Getty Images



Национальный парк Горхам-Терелдж

Природный парк, расположенный в 80 км от столицы. Его пейзажи считаются одними из самых красивых в Монголии. Природа представлена ​​традиционными для этой местности невысоким горами, покрытыми степной растительностью или лесом. Многочисленные скалы, напоминающие зайца, спящего динозавра, человека с книгой на коленях (оригинальные формы выветривания гранита). Скала Мелхолу-хал в виде гигантской черепахи стала символом национального парка. Въезд в парк осуществляется через полностью деревянный мост через реку Тола, который выдерживает вес больших автобусов. В южной части парка находится развитая туристическая инфраструктура. Есть отели, базы отдыха, спа-курорт. Еще туристам предлагают посетить Буддийский храм и парк скульптур динозавров.



Национальный парк Горхам-Терелдж/ Getty Images