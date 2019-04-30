Чем жила легендарная "Серебряная фабрика" Энди Уорхола: фото

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Энди Уорхол в "Серебряной фабрике"
Энди Уорхол в "Серебряной фабрике" / Nat Finkelstein

"Серебряная фабрика" короля поп-арта Энди Уорхола просуществовала всего пять лет – с 1964 по 1968-й. Однако за это время успела стать горячей точкой нью-йоркской богемы.

Там Уорхол вместе с другими творил искусство. Местность эта была довольно необычной и по современным меркам даже хипстерской. В одной комнате одновременно могли снимать фильмы, изготавливать шелкопечать, голышом кататься на роликах, употреблять наркотики и спать.

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Энди Уорхол

Серебряной фабрику сделал фотограф Билли Нейм, который в свое время был парнем Уорхола. Он обтянул стены фольгой. А то, что в нее заворачиваться не хотело, залил серебряной краской-аэрозолем. Так, весь четвертый этаж пятиэтажного склада, который сначала снимал художник, превратился в рай для нарциссов – все вокруг напоминало сплошное зеркало.


Гости "Серебряной фабрики"


Энди Уорхол

Жизнь "Серебряной фабрики" удалось задокументировать Нету Финкельштейну. Творческое закулисье он фотографировал с 1964 по 1967 годы. На его снимках – Уорхол и его вдохновители и музы.


Эд Седжвик – муза Уорхола


Эд Седжвик – муза Уорхола


Боб Дилан на "Серебряной фабрике"

Вспоминая те времена, Финкельштейн говорит, что тогда это были "просто люди, а не продукты; молодые художники, а не знаменитости".


Энди Уорхол

Фотограф собрал свои фотографии в проект "На орбите Уорхола и вне ее". Выставку можно посетить в лондонской галерее Proud Central до 9 июня.


Энди Уорхол

Все фото – Nat Finkelstein

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle Исскусство
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