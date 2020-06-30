Cirque du Soleil ("Цирк дю Солей", "Цирк Солнца") три месяца с апреля по июнь не делал представлений из-за пандемии COVID-19. Теперь же у него накопилось более миллиарда долларов долга, 3500 человек из цирка уже уволили.

О том, что Cirque du Soleil объявил о банкротстве, рассказали в CNN 29 июня. Причиной такого шага стал "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Напомним Cirque du Soleil остановил свои шоу из-за пандемии коронавируса с 16 марта

Цирк имеет долгов почти на миллиард долларов. Однако намерен эти долги вернуть, осуществив реструктуризацию.

Поможет в этом и правительство Канады (цирк базируется в Монреале), и частные компании – из США, Китая и Канады. Он них планируют привлечь 420 миллионов, которые должны стать лишь первым шагом на пути к возвращению долгов.

К слову, 300 миллионов долларов компания уже получила – для "поддержки успешного перезапуска" и "оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil".

Заметим, сотрудники очень даже пострадали – из 4000 более чем 3500 человек придется уволить. И, к онечно, никакие шоу Cirque du Soleil сейчас не готовит и не планирует.

В течение 36 лет Cirque du Soleil (основан в 1984 – 24 канал) был успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании,

– пояснил гендиректор цирка Даниэль Ламарр.