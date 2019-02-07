Куда пойти в Киеве 14 февраля: афиша событий на День Валентина

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14 февраля 2019 Киев - афиша на День Святого Валентина в Киеве 2019
Куда пойти в Киеве 14 февраля: афиша событий на День Валентина / 24 канал

Праздник, позволяющий лишний раз рассказать о своей любви. Праздник, когда даже в воздухе летают флюиды. Где отдохнуть и разделить этот праздник со своей половинкой на День Святого Валентина, читайте в статье от журналистов LifeStyle 24.

Этот праздничный день лучше провести вдвоем, вместе со своей половинкой. Просмотр фильма или романтический ужин. Или посетить концерт лирического исполнителя. Киев 14 февраля превращается в очаг любви, поэтому советуем несколько событий, которые вы должны посетить.

Куда пойти в Киеве на День Валентина

Певческое поле

Место проведения: Певческое поле
Когда: с 14 февраля по 31 марта
Начало: 17:00
Стоимость билетов: от 120 до 150 гривен

Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.

14 февраля, в день Святого Валентина, Печерский ландшафтный парк станет платформой для первого в Восточной Европе Фестиваля Китайских Фонарей. На Певческом поле можно будет увидеть масштабные световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое, а центральным экспонатом выставки станет 40-ка метровый дракон,
– добавляют организаторы.

День Закоханих у китайському стилі
День Влюбленных в китайском стиле

В программе также – Фестиваль огня и света, аниматроника, мастера рукодельных изделий и тематическое музыкальное сопровождение. Также по выходным и праздничным дням посетители смогут увидеть традиционную культурную праздничную программу страны восходящего солнца.

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День влюбленных в SODAbar

Место проведения: проспект Героев Сталинграда, 14 Г
Когда: 14 февраля
Начало: 18:00
Детали по телефону: 066 055 69 66

День Валентина у SODAbar
День Валентина в SODAbar

SODAbar приглашает отметить День всех влюбленных! Гостей ожидают романтические хиты от группы Don'T tell my mather.

SODAbar приглашает на вечеринку ко Дню Влюбленных, которая заставит биться ваши сердца в ритме любви,
– отмечают организаторы.

К слову, караоке в баре работает с 22 часов.

Клуб mOre

Место проведения: парк Дружбы Народов, 5
Когда: 14 февраля
Начало: 19:00
Стоимость билетов: от 250 гривен


Клуб mOre приглашает отпраздновать День Валентина

Во время встречи Вы услышите лирические стихи и рассказы Вани Якимова. Встречу организовывают по случаю Дня Святого Валентина.

Актер, поэт и музыкант Ваня Якимов уже хорошо известен и любим в Киеве. Он умеет передать чувства и донести смысл, будь то современная поэзия, или произведения серебряного века. Истории в его исполнении звучат искренне и понятно, ведь каждую из них он осмысливает через собственные переживания и опыт,
– отмечают организаторы.

Концерт Love Story in Paris

Место проведения: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского
Когда: 14 февраля
Начало: 19:00
Стоимость билетов: 300-600 гривен

Романтику 14 лютого влаштує Наталі Пічкур
Романтику 14 февраля устроит Натали Пичкур

Концерт Натали Пичкур – Love Story in Paris в День Святого Валентина – любовь и влюбленность! Вечер 14 февраля – время выразить свои чувства через музыку, что поражает сердце. Эксклюзивная атмосфера "Love Story in Paris" от непревзойденной певицы Натали Пичкур в сопровождении живых инструментов. Подарите любимым концерт в стиле "французский шансон".

Зимняя страна на ВДНХ

Место проведения: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: до 10 марта
Стоимость билетов: 35 – 290 гривен

Билеты

В Зимней стране на ВДНХ можно устроить не только романтический День Святого Валентина, но и целую неделю любви! Сходите вместе на каток, выпить вкусного глинтвейна на ярмарке, съедьте с горки, посмотрите на ледяные скульптуры и сделайте несколько фото в фотозонах. Что бы вы ни придумали, здесь это возможно! Верьте в магию момента и наслаждайтесь ею в Зимней стране. Парк развлечений работает до марта.

Radio and Juliet Quatro

Место проведения: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 11 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 280 – 1850 гривен

Билеты

История о Ромео и Джульетте становится чрезвычайно актуальной именно сейчас, накануне Дня Святого Валентина. Но это выступление особенное. Классическая история здесь рассказана на современный мотив, а всю хореографию исполняют под музыку Radiohead, что делает спектакль просто чрезвычайным.

Спектакль Джульетта и Ромео

Место проведения: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницького, 5
Когда: 14 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 50 – 500 гривен

Билеты

Сегодня эта пьеса не менее актуальна, чем в 1595 году. Кроме того, она, как эталонная история любви, может стать отличной декорацией к празднованию Дня влюбленных. Давно не были в театре или просто хотите ярко и особенно провести этот вечер? Берите свою половинку и идите смотреть романтическую классику Шекспира.

Концерт Years&Years

Место проведения: Stereo Plaza
Адреса: проспект Валерия Лобановского, 119
Когда: 14 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 990 — 2490 гривен

Билеты

Британское трио Years&Years впервые едет в Украину. Ребята планируют представить новый альбом Palo Santo и спеть любимые хиты. Так почему бы не сделать эту встречу еще более особенной и не отметить на концерте Праздник влюбленных? Билет на выступление талантливых исполнителей – само по себе отличная идея для подарка. А музыка Years&Years все скажет за вас.

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Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Киева Афиша
Источник: 24 канал
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