Куда пойти в Киеве 14 февраля: афиша событий на День Валентина
Праздник, позволяющий лишний раз рассказать о своей любви. Праздник, когда даже в воздухе летают флюиды. Где отдохнуть и разделить этот праздник со своей половинкой на День Святого Валентина, читайте в статье от журналистов LifeStyle 24.
Этот праздничный день лучше провести вдвоем, вместе со своей половинкой. Просмотр фильма или романтический ужин. Или посетить концерт лирического исполнителя. Киев 14 февраля превращается в очаг любви, поэтому советуем несколько событий, которые вы должны посетить.
Куда пойти в Киеве на День Валентина
Певческое поле
Место проведения: Певческое поле
Когда: с 14 февраля по 31 марта
Начало: 17:00
Стоимость билетов: от 120 до 150 гривен
Гигантские световые инсталляции в самом центре Киева! Певческое поле приглашает на Фестиваль гигантских китайских фонарей! Всего на Певческом поле обустроят 30 тематических локаций.
14 февраля, в день Святого Валентина, Печерский ландшафтный парк станет платформой для первого в Восточной Европе Фестиваля Китайских Фонарей. На Певческом поле можно будет увидеть масштабные световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое, а центральным экспонатом выставки станет 40-ка метровый дракон,
– добавляют организаторы.
День Влюбленных в китайском стиле
В программе также – Фестиваль огня и света, аниматроника, мастера рукодельных изделий и тематическое музыкальное сопровождение. Также по выходным и праздничным дням посетители смогут увидеть традиционную культурную праздничную программу страны восходящего солнца.
Читайте также: Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
День влюбленных в SODAbar
Место проведения: проспект Героев Сталинграда, 14 Г
Когда: 14 февраля
Начало: 18:00
Детали по телефону: 066 055 69 66
SODAbar приглашает отметить День всех влюбленных! Гостей ожидают романтические хиты от группы Don'T tell my mather.
SODAbar приглашает на вечеринку ко Дню Влюбленных, которая заставит биться ваши сердца в ритме любви,
– отмечают организаторы.
К слову, караоке в баре работает с 22 часов.
Клуб mOre
Место проведения: парк Дружбы Народов, 5
Когда: 14 февраля
Начало: 19:00
Стоимость билетов: от 250 гривен
Клуб mOre приглашает отпраздновать День Валентина
Во время встречи Вы услышите лирические стихи и рассказы Вани Якимова. Встречу организовывают по случаю Дня Святого Валентина.
Актер, поэт и музыкант Ваня Якимов уже хорошо известен и любим в Киеве. Он умеет передать чувства и донести смысл, будь то современная поэзия, или произведения серебряного века. Истории в его исполнении звучат искренне и понятно, ведь каждую из них он осмысливает через собственные переживания и опыт,
– отмечают организаторы.
Концерт Love Story in Paris
Место проведения: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского
Когда: 14 февраля
Начало: 19:00
Стоимость билетов: 300-600 гривен
Романтику 14 февраля устроит Натали Пичкур
Концерт Натали Пичкур – Love Story in Paris в День Святого Валентина – любовь и влюбленность! Вечер 14 февраля – время выразить свои чувства через музыку, что поражает сердце. Эксклюзивная атмосфера "Love Story in Paris" от непревзойденной певицы Натали Пичкур в сопровождении живых инструментов. Подарите любимым концерт в стиле "французский шансон".
Зимняя страна на ВДНХ
Место проведения: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: до 10 марта
Стоимость билетов: 35 – 290 гривен
В Зимней стране на ВДНХ можно устроить не только романтический День Святого Валентина, но и целую неделю любви! Сходите вместе на каток, выпить вкусного глинтвейна на ярмарке, съедьте с горки, посмотрите на ледяные скульптуры и сделайте несколько фото в фотозонах. Что бы вы ни придумали, здесь это возможно! Верьте в магию момента и наслаждайтесь ею в Зимней стране. Парк развлечений работает до марта.
Radio and Juliet Quatro
Место проведения: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 11 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 280 – 1850 гривен
История о Ромео и Джульетте становится чрезвычайно актуальной именно сейчас, накануне Дня Святого Валентина. Но это выступление особенное. Классическая история здесь рассказана на современный мотив, а всю хореографию исполняют под музыку Radiohead, что делает спектакль просто чрезвычайным.
Спектакль Джульетта и Ромео
Место проведения: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницького, 5
Когда: 14 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 50 – 500 гривен
Сегодня эта пьеса не менее актуальна, чем в 1595 году. Кроме того, она, как эталонная история любви, может стать отличной декорацией к празднованию Дня влюбленных. Давно не были в театре или просто хотите ярко и особенно провести этот вечер? Берите свою половинку и идите смотреть романтическую классику Шекспира.
Концерт Years&Years
Место проведения: Stereo Plaza
Адреса: проспект Валерия Лобановского, 119
Когда: 14 февраля
Початок: 19:00
Стоимость билетов: 990 — 2490 гривен
Британское трио Years&Years впервые едет в Украину. Ребята планируют представить новый альбом Palo Santo и спеть любимые хиты. Так почему бы не сделать эту встречу еще более особенной и не отметить на концерте Праздник влюбленных? Билет на выступление талантливых исполнителей – само по себе отличная идея для подарка. А музыка Years&Years все скажет за вас.
Читайте также: Что подарить девушке на Валентина: оригинальные идеи на 14 февраля