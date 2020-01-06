Елена Зеленская посетила официальную встречу в Омане в шлепанцах: фото

Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч. Жена Владимира Зеленского Елена днях стала гостьей Национального музея Омана, где попала в модный курьез.

О визите Зеленская сообщает пресс-служба Национального музея Омана на официальной странице в инстаграме.

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Для визита первая леди Украины надела длинную и объемную черно-белую рубашку и белые кюлоты. Многие пользователи в сети обратили внимание на обувь Елены Зеленской – ей были пляжные шлепанцы.

Образ первой леди дополнили лаконичные серьги и ожерелье на шее, а также распущенные волосы и едва заметный макияж.

На опубликованных снимках видно, как жена Владимира Зеленского рассматривает экспонаты в компании работников музея.



Елена Зеленская в Омане​ / Instagram / @nm_oman



Елена Зеленская в Омане​ / Instagram / @nm_oman



Елена Зеленская в Омане​ / Instagram / @nm_oman

Такой образ Елены Зеленской стал поводом для обсуждения и создания шуток в сети.

"Хорошо, что не в лыжах прямо с Буковеля, график же напряженный... Покорила Японию своими туалетами, теперь взялась за восток", – пишут пользователи в фейсбуке.

Что известно о поездке Зеленских в Оман?

Накануне в некоторых украинских СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский поехал с семьей в Оман на отдых. Остановился он в гостинице Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера здесь за сутки доходит до 4 тысяч евро.



Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что во время поездки гарант будет отдыхать лишь частично. Остальное время займет ряд встреч. В ОПУ добавили, что Зеленский поехал в Оман за свой счет.