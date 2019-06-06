Геометрия, юмор и человек: 14 креативных идей для фото

Место работы испанского художественного дуэта Даниэля Руэда и Анны Дэвис – улица. Именно там рождаются креативные фотографии, где юмор, геометрия, архитектура и человек объединяются в единую композицию.

Даниэль и Анна – архитекторы по образованию, но сейчас полученные знания применяют в профессиональной фотографии. Их бурная фантазия использует формы, цвета, отделку зданий для комбинирования или скорее вплетения в их контекст человека.

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Вдохновляясь урбанизмом и минимализмом, особый стиль дуэта характеризуется геометрической точностью и тонкой эстетикой.

Благодаря своему необычному видению композиции фотографы уже успели поработать с такими гигантами, как Netflix, Coca-Cola, Disney, The New York Times Style, Marie Claire, Glamour.