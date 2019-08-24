Google поздравил украинцев с Днем Независимости, выпустив праздничный дудл

81 Читати новину українською
Google выпустил дудл ко Дню независимости Украины
Google выпустил дудл ко Дню независимости Украины / Unsplash / Polina Rytova

Ежегодно Украина празднует День Независимости. 24 августа в 1991-м году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

По этому случаю компания Google традиционно выпустила тематический дудл, посвященный 28 годовщине Независимости Украины.

Читайте также: Google выпустил дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша

Google выпустил праздничный дудл ко Дню Независимости Украины

На праздничном дудле от Googlе изображен анимированный флаг Украины, который движется как будто от порывов ветра.


Google выпустил дудл ко Дню Независимости

Кроме того, в сине-желтые цвета "переодели" логотип Google, который расположен вверху, рядом с лентой поиска.

Google выпустил дудл ко Дню Независимости України

blog_ava
Непобедимый украинский боксер уверенно победил россиянина в Америке
сегодня
1241
Теги: День Независимости LifeStyle Новости LifeStyle Google Дудл Интернет Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
376
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
761
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 703
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
23 августа 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
320
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
373
Новости
Больше новостей
Залиште відгук