Google поздравил украинцев с Днем Независимости, выпустив праздничный дудл

Ежегодно Украина празднует День Независимости. 24 августа в 1991-м году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

По этому случаю компания Google традиционно выпустила тематический дудл, посвященный 28 годовщине Независимости Украины.

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Google выпустил праздничный дудл ко Дню Независимости Украины

На праздничном дудле от Googlе изображен анимированный флаг Украины, который движется как будто от порывов ветра.



Google выпустил дудл ко Дню Независимости

Кроме того, в сине-желтые цвета "переодели" логотип Google, который расположен вверху, рядом с лентой поиска.

Google выпустил дудл ко Дню Независимости України