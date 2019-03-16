Гороскоп на сегодня, 16 марта 2019 года, предусматривает день, в который стоит найти время на друзей и развлечения. Осторожным с алкоголем стоит быть тем, у кого была тяжелая неделя. Не лучшее время для покупок. Читайте гороскоп на 16 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День пройдет спокойно для тех, кто не стараться контролировать все. Лучше в эти сутки позволять вещам происходить естественным образом. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Овнов

Овны сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими. Воспользуйтесь ими!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Тельцов

Сегодня Тельцам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьте сегодня себя улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 марта 2019 для близнецов

Близнецы будут увлечены своей идеей и будут стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет, будет зависеть от характера вашей задумки. Но попробовать все же стоит!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Раков

Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить сил и почерпнуть вдохновение.

Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства, но давно не контактировали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Львов

Львы могут смело причесывать свои гривы и идти в мир. Хорошее настроение гарантировано. Берите с собой друзей или родных и насладитесь этим днем сполна.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Дев

Девы сегодня в принятии важных решений могут долго колебаться между всеми "за" и "против", выискивать плюсы и минусы, и так и не прийти к окончательному решению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на более благоприятное для этого время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Весов

Единственная сфера жизни, которая будет вам не по вкусу, – это работа. А вот отношениям можно уделить больше внимания – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах.

А вот одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это может произойти и на улице, поэтому будьте внимательны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Скорпионов

В этот день стоит быть осторожным с искушениями. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уже и соблазнительным. Будьте внимательны и искренни в семейных вопросах.

Особенно не берите в голову сплетни о родных, а оберегайте ваше семейное тепло.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Стрельцов

Не принимайте слишком поспешные решение в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Стрельцам нужно зарядиться силами.

Выделите немного времени на то, что делает ваш счастливее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Козерогов

Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера, и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.

День будет намного удачнее и счастливее, если вы будете открытыми к другим.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Водолеев

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать читать новые книги.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день так, как придется по вкусу именно вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 марта 2019 для Рыб

Этот день благоприятен для решения любых вопросов на работе. В награду – вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.