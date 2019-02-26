Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2019 года, предусматривает день в который не желательно начинать что-то новое и глобальное, а уравновешенно завершить ранее начатое и спланированное. Читайте гороскоп на 26 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Не слишком удачно день пройдет у тех, кто задумал совершить забег по магазинам или запланировал крупные покупки на рынке. Значительно благоприятнее сутки будут для душевных практик, очищения и восстановления сил. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Овнов

Овнам сегодня удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду – и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

В общем день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Тельцов

Тельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и амурных дел и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тем, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопутствовать удача.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Близнецов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю. Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Раков

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

На работе и в личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Львов

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендовано начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться, и начинать не стоит.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Дев

Девам сегодня под силу если не невозможное, то как минимум многое. Все что понадобится от вас – направить вдохновение в правильное русло и не упустить его. Настройтесь на хороший лад и принимайтесь за то, что давно откладывали.

Под вечер возможно получение долгожданной вести.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Весов

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть то, что еще недавно ускользало от вашего сознания.

Даже при непреодолимом желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Скорпионов

Для Скорпионов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность.

Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Стрельцов

Стрельцам сегодня желательно заняться своим здоровьем. Полезными будут фитопроцедуры, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Если чувствуете, что что-то начинает болеть – обратитесь к врачу. Чем быстрее вы среагируете на возникшие проблемы, тем быстрее наступит желанное выздоровление.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Козерогов

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и текущих дел или работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги или родственники.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Водолеев

Водолеям сегодня желательно заняться организацией активного отдыха на ближайшие выходные. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны новые полезные знакомства. Дела, начатые в этот день, будут иметь хорошее продолжение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 февраля 2019 для Рыб

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожными, поддаваясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на разрешение которой потребуется слишком много усилий.