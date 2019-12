Громкие секс-скандалы в 2019: какая правда о звездах ошеломила мир

С момента обвинения одиозного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных преступлениях прошло более 2 лет. С тех пор немало знаменитостей скандально завершили свою карьеру в Голливуде, а некоторые истории до сих пор приобретают новые шокирующие детали. Чем за это поплатились обвиняемые звезды и что известно о состоянии дел сейчас – читайте в итоговом материале LifeStyle 24.

Трудно не отметить то, что секс-скандал в Голливуде вызвал большой резонанс в мире. О нем не только заговорили во всех мировых СМИ, но и начали рефлексировать на эту тему, создавая высокобюджетные фильмы. В частности, это касается сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show) производства Apple TV+ с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, фильма "Секс-бомба" (Bombshell) с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, и сериала "Самый громкий голос" производства канала Showtime.

Что произошло в 2019 году и какие секс-скандалы "вылезли" в мире в этом году – читайте дальше.

Майкл Джексон

Страницу ошеломляющих новостей 2019 года открыл знаменитый попкороль Майкл Джексон, который скончался 10 лет назад. Миллионы фанатов знали его как легенду музыки, успех которого ни один человек на Земле не сможет повторить. Десятилетиями ранее в таблоидах неоднократно намекали на скрытые "скелеты в шкафу" знаменитого артиста, но в подробности никто серьезно не вдавался, и не хотел этого делать.

Покидая Неверленд

Инициаторами ошеломляющего скандала в начале 2019 года стали Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, которые утверждают, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны Майкла Джексона. Вокруг этих воспоминаний и обвинений американский телеканал HBO решил сделать киноленту из двух частей под названием "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"). Название фильма стало довольно символическим, ведь Неверленд был большим и роскошным имением в Калифорнии, и его владельцем долгое время был Джексон, где, по словам мужчин, и имел интимные отношения с мальчиками в возрасте 8-10 лет.



Уэйд Робсон, режиссер Дэн Рид и Джимми Сейфчак / HBO

Премьера фильма состоялась в конце января 2019 года во время фестиваля Sundance в городе Парк-Сити, США. Реакция на шокирующие детали из жизни таинственного исполнителя была поразительно контрастной – в одних СМИ утверждали, что после получасового просмотра фильма половины залов опустошались, поскольку поклонники не могли поверить в то, о чем говорилось в телеэкранах, другая же часть зрителей трудно и с грустью восприняла вероятную правду .

Реакция общественности

Стоит добавить, что бывший продюсер и технический директор, которые сотрудничали с Майклом Джексоном, через несколько месяцев после премьеры фильма "Покидая Неверленд" создали собственный документальный фильм под названием "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand), где утверждали, что рядом с попкоролем никогда не было обиженных детей. Реакция родственников была еще более возмутительной, ведь от премьеры фильма и до сих пор продолжаются судебные тяжбы, где те обвиняют создателей и героев фильма во лжи и необъективности.

В частности, племянница попкороля Бренди Джексон утверждала, что "история об этом слишком громкая и бессмысленная", поскольку в течение 9 лет встречалась с Уэйдом Робсоном и он ни разу ей об этом не говорил. Она убеждена, что любой человек, который перенес насилие в детском возрасте, расскажет об этом публике как можно быстрее, поэтому все его слова она воспринимает попытку заработать на этом денег.

Не менее резко восприняла информацию о своем звездном отце и его дочь – модель и феминистка Пэрис Джексон. Девушка сначала исчезла на время из социальных сетей, а затем, по информации СМИ, пыталась совершить самоубийство, которое потом опровергла. На такой роковой шаг Пэрис решила пойти еще после признаний ее матери – Дебби Роу – об отсутствии сексуального контакта с Майклом, и что Пэрис на самом деле была зачата не естественным путем, а с помощью искусственного оплодотворения. Экс-жена Джексона также предполагает, что Пэрис и ее брат Майкл могут быть не от певца, ведь во время оплодотворения могла использоваться сперма другого донора, а не Майкла.



Майкл Джекон, Дебби Роу и дети – Майкл и Пэрис / Архивное фото

Последствия для попкороля

Какова бы ни была правда о Майкле Джексоне, неотвратимые изменения в мире уже произошли: из-за гнева поклонников в марте 2019-го компания ВВС прекратила запускать в эфир песни исполнителя, а в Новой Зеландии и Канаде совсем перестали "крутить" его песни; в том же месяце в Великобритании снесли скульптуру Майкла Джексона, которая стояла с 2014-го года рядом с Национальным музеем футбола; голос звезды вырезали из одной из серий в "Симспонах", где он играл роль самого себя, а затем и вовсе удалили эпизод с Джексоном из всех стримингових сервисов. Лишь несколько звезд встали на сторону Майкла, среди них – Мадонна.

Пласидо Доминго

В августе 2019 года очередным скандалом отметился и знаменитый испанский певец Пласидо Доминго, которому на момент обвинений в сексуальных домогательствах было 78. Восемь певиц и одна танцовщица решили рассказать всему миру, что высокопоставленный оперный артист злоупотреблял своим социальным статусом и добивался их различными способами. По их словам, добивался он их около тридцати лет назад.



Одиозный Пласидо Доминго / Фото из открытых источников

Из всех женщин открыто о домогательствах Доминго решила заявить только одна – Патриция Вульф, ранее выступавшая с Пласидо в Вашингтонской опере. Другие же предпочитали скрыть свои лица и имена, поскольку считали, что это может навредить их карьере и репутации. Сам Доминго прокомментировал обвинения, отметив, что показания тридцатилетней давности изложены абсолютно неточно.

Мне больно слышать, что я мог кого-то огорчить или заставить чувствовать себя неловко, неважно, как давно это было. Я верил, что все мои отношения и взаимодействия с людьми были взаимными и происходили по обоюдному согласию. Люди, которые работали или знакомы со мной, знают, что я не тот, кто намеренно причиняет вред, оскорбляет или порочит кого-то. Но я признаю, что правила и стандарты, которыми мы руководствуемся сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом. Я почтен иметь более чем 50-летнюю карьеру в опере и буду придерживаться самых высоких стандартов,

– заявил Пласидо Доминго.

Последствия для оперной звезды

Впрочем, карьерные свершения оперной звезды продолжались недолго. После секс-скандала он больше не выступает в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в том числе и в постановке "Макбет", а причиной этому стали обвинения певца в сексуальных домогательствах. Как сообщали в американских СМИ, уйти из оперы он решил по собственному желанию. К тому времени в сексуальных домогательствам Пласидо обвинили не менее 20 женщин. Впоследствии от выступлений с испанцем отказали Филадельфийский оркестр и Лос-Анджелес опера, в частности, он оставил престижный пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет.

Добавим, что 78-летний певец уже 57 лет состоит в браке с мексиканской певицей Мартой Орнелас, с которой родил и воспитал двух сыновей, которым сейчас 51 и 54 лет. Также у него есть сын Хосе (61 год) от первого брака.



Пласидо Доминго с женой Мартой / Фото из открытых источников

Принц Эндрю, герцог Йоркский

Все привыкли слышать, что королевская семья в любой стране – это образец безупречности, красоты, порядка и справедливости. Монархами восхищаются и любят их за уважение традиций. Впрочем, даже у них есть немало тайн, которые они предпочитают скрывать от общественности. Если говорить о Великобритании, то стоит только вспомнить о скандале с дядей Елизаветы II и его отказ от престола из-за влюбленности в разведенную женщину из Штатов.

Или о принцессе Диане, которая жила в несчастливом браке с принцем Чарльзом, из-за чего прибегала к романам на стороне, впоследствии развелась и в 1997 году погибла в жуткой аварии. Не менее пикантными подробностями отмечался и принц Гарри (внук королевы Елизаветы II), который любил ходить на вечеринки и иметь не один роман с девушками. Его новоиспеченная жена Меган Маркл тоже стала персоной номер 1 в Великобритании, действия которой обсуждают за малейшую мелочь.

Очередь дошла и до принца Эндрю – третьего ребенка Елизаветы II и принца Филиппа. Титулованный герцог Йоркский, который в браке с Сарой Фергюсон родил и воспитал двух дочерей – Беатрис и Евгению. Кстати, первая из них выйдет замуж в 2020 году за Эдуардо Мапелло Моцци, у второй – уже была свадьба в 2018-м с Джеком Бруксбенком.

Сомнительная дружба с педофилом

В августе 2019 года в воздухе "повис" очередной скандал, слухи о котором уже "гуляют" по сети не один год. Дело в том, что 10 августа известный миллиардер, а также педофил и сутенер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. Известно, что мужчина был близким другом таких людей, как Дональд Трамп, Кевин Спейси, Тони Блэр, Вуди Аллен и принц Эндрю. В начале июля миллиардера арестовали, а днем ​​ранее перед его самоубийством федеральный суд США обнародовал документ из 2 тысяч страниц, в котором указывались имена людей, которые прибегали к услугам 66-летнего миллиардера как к секс-торговца. Среди указанных имен неоднократно упоминался и принц Эндрю.



Принц Эндрю на встрече с Джеффри Эпштейном / Фото: The Guardian

Еще в 2015 году распространилась информация о связи монарха с Вирджинией Джуффре, которую Эпштейн держал в рабстве 16 лет. Тогда же на такие показания не было никаких доказательств, но через 4 года девушка предоставила СМИ неизвестную фотографию, на которой она в 17-летнем возрасте стояла рядом с принцем Эндрю, а позади них – одна из девушек умершего Джеффри Эпштейна.

Обвинения в домогательствах и реакция монархов

Вирджиния, которой сейчас 35 лет, утверждала, что имела интимные отношения с британским принцем. По ее словам, во время их первой встречи он напоил ее водкой в ​​элитном лондонском клубе Tramp, после чего занимался с ней сексом. Кроме этого, женщина утверждает, что принц Эндрю дважды виделся с ней и не был жестоким.

На фотографию принца Эндрю с несовершеннолетней девушкой отреагировали многие другие именитые СМИ и требовали объяснений от Букингемского дворца относительно действий принца Эндрю. Представители королевы в свою очередь все отрицали.

Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в США и к которым герцог Йоркский не причастен. Любые предположения о непристойном поведении с несовершеннолетними категорически ложные,

– говорилось в ответе представителей Елизаветы II.



Принц Эндрю и 17-летняя Вирджиния Джуффре / Фото NBC News

Впоследствии сам герцог Йоркский сделал официальное заявление, в котором указал, что с момента знакомства с Джеффри Эпштейном в 1999 году он ни разу не видел в миллиардере любых педофильных наклонностей. Встречи с мужчиной проходили не более двух раз в год. Принц Эндрю посочувствовал всем жертвам его покойного друга и заявил, что его общение со скандальным миллиардером было большой ошибкой.

Что касается слов Вирджинии Джуффре, то герцог Йоркский опроверг встречи с ней, предоставив собственное алиби, также опроверг ее слова о чрезмерной потливости рядом с ней, как она отмечала, ведь он якобы имел своеобразное заболевание, из-за которого не может потеть. Также он опроверг свое присутствие на фотографии с девушкой, ведь он не помнит, когда и при каких обстоятельствах сделал фото с Джуффре, а также предположил, что фотография может быть фейковой, поскольку ее подлинность не могут доказать.

Ожидаемые последствия

Впрочем, несмотря на все извинения и опровержение показаний, 59-летний принц Эндрю сложил обязанности монарха из-за секс-скандала. В официальном заявлении говорилось о том, что сын Елизаветы II хочет "уйти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем". Впоследствии королева Елизавета II и мать принца Эндрю отменила громкую вечеринку в честь дня рождения сына, учитывая подмоченную репутацию после разоблачения секс-скандала, поэтому решила ограничиться только семейным ужином. Секс-скандал отразился и на младшей дочери принца Эндрю – Беатрис. Ей пришлось отменить традиционную вечеринку в честь помолвки из-за скандального отца, которая должна была состояться 18 декабря.

Брайан Сингер

Вы, наверное, слышали о знаменитой киноленте 2018 года, которая поразила весь мир под названием "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody). Сюжет фильма рассказывает о жизни и творчестве легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Режиссером этой кинокартины стал голливудский режиссер Брайан Сингер. Фильму предсказывали большой успех как по кассовым сборам, так и по кинонаградам.

Если первое все же сбылось (903,7 миллиона долларов в боксофисах), то второе, к сожалению, нет. "Рапсодии" пророчили Оскар, ведь, казалось бы, в номинации на лучший фильм года не было ему равных. Впрочем, главную статуэтку получил фильм "Зеленая книга", а все потому, что Сингер перед этим появился в секс-скандале.



Брайая Сингер / Instagram / @bryanjaysinger

Скандал вместо успеха

Четверо мужчин за несколько недель до премии Оскар заявили, что стали жертвами сексуального насилия, когда были еще несовершеннолетними. Один из них – Виктор Вальдовинос – открыто рассказал, что Сингер его изнасиловал в 1998 году, когда он в 13-летнем возрасте участвовал в съемках фильма "Способный ученик". Еще один мужчина по имени Бен признался, что имел оральный секс с Сингером, когда ему было 17-18 лет. Другие жертвы не разглашали имен, но отметили, что подверглись домогательствам в возрасте 15 и 17 лет.

По их словам, Сингер знал о возрасте ребят, впрочем сознательно пошел на интимный контакт. Стоит добавить, что в 2017 году человек по имени Сезар Санчес-Гусма также утверждал, что режиссер изнасиловал его в возрасте 17 лет. Впоследствии Сингер предложил ему 150 тысяч долларов откупных, на что тот согласился. За несколько дней представители Брайана Сингера отреагировали на секс-скандал, заявив, что автор материала о домогательствах режиссера уже более 20 лет одержим им. Еще в 1997 году статью журналиста о режиссере хотели обнародовать в журнале Esquire, но после проверки фактов решили не публиковать материал из-за отсутствия надежных источников,

История перенасыщена фиктивными судебными исками от обиженных людей, которые готовы врать за деньги или крошку славы. И неудивительно, что "Богемная рапсодия", которая номинирована на награды, является фоном для этого гомофобного скандала. Это удобно было воспользоваться успехом фильма,

– заявляли представители Брайана Сингера.

Последствия для фильма и режиссера

Реакция на возможные действия режиссера фильма "Богемная рапсодия" не заставила себя долго ждать, ведь ее сразу же после скандальных заявлений сняли с номинации премии GLAAD Media Awards. Впоследствии имя Брайана Сингера также вычеркнули из британской кинопремии BAFTA в номинации "Лучший режиссер". Сам главный актер фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек посочувствовал жертвам Сингера и неоднозначно прокомментировал его отношения с режиссером, с которым ему пришлось некоторое время все же поработать.

"Каждый заслуживает правду и каждый, кто хочет говорить о том, что случилось с Брайаном, заслуживает, чтобы его услышали... В моей ситуации, это (общение с Сингером – LifeStyle) было очень неприятным, совсем неприятным. Это все, что могу сказать на этом этапе", – неоднозначно рассказал Рами Малек.



Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия" / IMDb

Харви Вайнштейн

Уже более двух лет продолжаются судебные тяжбы над сексуальными преступлениями голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Несколько десятков женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, которые происходили на протяжении всей его карьеры.

Что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна?5 октября 2017 года именитое издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты рассказали и показали его сексуальные домогательства – тогда же его обвинили более 20 женщин. В списке жертв оказались Роуз Макгоуэн, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и многие другие. Официально Харви Вайнштейну выдвинули только три обвинения. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течении всего времени любую свою вину отрицает.

Ход следствия

В конце декабря 2018 года состоялось одно из судебных заседаний по делу Вайнштейна. Тогда же судья отклонил просьбу снять обвинения с бывшего киномагната, но адвокат Харви Бенджамин Брафман был убежден, что это не является основанием считать, что продюсеры не будет оправдан.

Впоследствии в сети появилась информация, что адвокат Брафман хотел отстраниться от скандального дела из-за определенных разногласий с продюсером, впрочем, слухи так и не подтвердились. И уже в мае 2019-го вместе с Вайнштейном он предложил откупиться от своих жертв и кредиторов, заплатив 30 миллионов долларов. Также 14 миллионов Харви хотел заплатить партнерам и подчиненным. Но в суде отметили, что это не повлияет на его уголовное дело, за которое он может понести ответственность.

Недавно, 12 декабря стало известно, что мирное соглашение все же было заключено, правда только на словах – убытки будут выплачивать страховые компании, которые представляют обанкротившуюся киностудию продюсера Miramax Films.

На фоне таких новостей летом в сети состоялась премьера долгожданного фильма "Вайнштейн", где в центре сюжета появились жертвы продюсера, а также его коллеги, друзья и журналисты. Они рассказывали его историю, которую пришлось видеть своим глазами, а также о его попытках оставаться знаменитым даже после обвинений в домогательствах.

В августе к обвинениям Харви Вайнштейна добавилось еще два заявления – звезда сериала "Клан Сопрано" Аннабелла Шорр заявила, что продюсер изнасиловал ее в 1993 году у нее дома. Сам Вайнштен утверждал, что интимные отношения не были насильственными. Судебное заседание по этому делу состоится 6 января 2020 года. Другое же дело касается звезды сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн, которая первой заявила о домогательствах Вайншейна. В новом судебном иске говорится, что продюсер дискредитировал ее, заставляя молчать о содеянном. Жалоба Роуз Макгоуэн, которая состоит из 72 страниц, была подана в Окружной суд в Лос-Анджелесе.



Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / Инфографика 24 канал

Кевин Спейси

И хотя знаменитый американский актер и звезда сериала "Карточный домик" одним из первых стал представителем секс-скандала в Голливуде, информацию о ходе следствия и его дальнейшей карьере продолжают обсуждать в прессе до сих пор.

Что известно о секс-скандале с Кевином Спейси?В конца 2017 года года его, как и Харви Вайнштейна, несколько мужчин и женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и отправился лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Кевина Спейси в домогательствах. Большинство из обвинений было снято, поскольку срок давности вероятных преступлений давно прошел.

В конце 2018 года Кевин Спейси впервые за долгое время обратился к своим поклонникам в видеоролике под названием "Let Me Be Frank" ("Позвольте мне побыть Фрэнком/искренним" – игра слов). Там он предстал в образе Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик" и обратился с рассказом о событиях в сериале, однако это можно понять и как намеки на секс-скандал. Актер заверил, что зрители хотят, чтобы он вернулся на экраны, а также, чтобы он во всем признался. В частности, в видео Кевин Спейси намекнул, что скоро все "узнают правду".

Успешный ход следствия для Спейси

Относительно следствия по делам Кевина Спейси, мучжина успешно выигрывает все иски. Один из них – о возможном спаивании алкоголем и сексуальных домогательствах к 18-летнему сыну экс-телеведущей Хизер Юнру. В ночь 2016 года, когда Спейси якобы добивался юноши, парень переписывался со своей девушкой, и эта переписка должна была служить доказательством по делу. Но юноша почему-то решил передать следствию только часть переписки, а некоторые фотографии по неизвестным причинам удалил.

Другой иск неизвестного мужчины также был отозван. Ранее утверждалось, что Спейси прибегнул к сексуальному насилию, побоям и нанес истцу эмоциональное расстройство. Третье закрытое дело касалось массажиста, имя которого не разглашается. Он утверждал, что осенью 2016 года актер заставлял мужчину касаться его гениталий во время сеанса. Но неизвестный истец внезапно умер, поэтому представители Окружной прокуратуры Лос-Анджелеса приняли решение об отзыве судебного дела без наличия свидетеля.

Возвращение на публику

Несмотря на судебные тяжбы, Кевин Спейси понемногу возвращается к публичной жизни. После откровенного видеоролика в декабре 2018-го он вышел на публику возле Национального музея Рима, декламируя поэму "Боксер" Габриэле Тинти. Мужчина был без адвокатов, охраны или других работников правоохранительных органов. Произошло это 2 августа 2019 года и, на удивление, публика тепло и искренне приняла актера.

После девятиминутной декламации поэмы, автор поэмы Тинти, который присутствовал на событии, отметил, что "это большая честь, что Кевин Спейси читает мои стихи", добавив: "Рим любит тебя!"



Кевина Спейси тепло приняли в Риме / Getty Images Кевина Спейси тепло приняли в Риме / Getty Images

Другие обвиняемые в секс-скандале в 2019 году

На этом резонансные дела в 2019 году не завершились. Под прицел судей, прокуроров и журналистов попали также такие представители шоу-бизнес индустрии, как генеральный директор кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара, исполнители R Kelly и Дрейк, актеры Джеймс Франко и Кевин Харт, и режиссер Роман Полански. Подробнее о скандалах, в которые они "вляпались" в этом году – читайте ниже.

