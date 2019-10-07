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      Легализовать проституцию: поддерживаете или нет? Опрос

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      Легализовать проституцию или окончательно побороть?
      Легализовать проституцию или окончательно побороть? / 24 Канал

      Проституцию лучше легализовать, поскольку эту проблему не получится побороть. Такое мнение высказал новый главный полицейский страны Игорь Клименко.

      Он убежден, что цивилизованное, законодательное решение на государственном уровне лучше решит проблему, чем попытки запрещать проституцию.

      Читайте также: Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции

      Сколько женщин и мужчин занимаются в Украине проституцией неизвестно. Но все они работают не официально, не платят налогов и не имеют никаких гарантий своей безопасности.

      В 2018 году больше всего лиц, занимавшихся проституцией, правоохранители задержали  в Днепропетровской области – 169. За ней Одесская область – там обнаружили 160 человек. Далее Николаевская – 97 человек. В городе Киев – 85. А вот в Ивано-Франковске ни одного такого случая. Об этом сообщает УНН.

      По неофициальным данным, в Украине действует около полутысячи борделей и по меньшей мере 50 тысяч работников сексуальной сферы. Час работы стоит от 300 гривен до нескольких тысяч. А как по вашему мнению, работа этих людей должна быть легализована, или все же государство должно приложить все усилия, чтобы побороть проституцию.

       
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминал Игорь Клименко Опрос 24 Секс-скандал Министерство внутренних дел Полиция
      Источник: 24 канал
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