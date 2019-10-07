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      Легалізувати проституцію: підтримуєте чи ні? Опитування

      524 Читать новость на русском
      Легалізувати проституцію чи остаточно побороти?
      Легалізувати проституцію чи остаточно побороти? / 24 Канал

      Проституцію краще легалізувати, оскільки цю проблему не вийде побороти. Таку думку висловив новий головний поліцейський країни Ігор Клименко.

      Він переконаний, що цивілізоване, законодавче рішення на державному рівні краще вирішить проблему, ніж спроби забороняти проституцію.

      Читайте також: Голова Нацполіції підтримує легалізацію проституції

      Скільки жінок і чоловіків займаються в Україні проституцією невідомо. Але усі вони працюють не офіційно, не сплачують податків та не мають жодних гарантій своєї безпеки.

      У 2018 правоохоронці затримали найбільше осіб, які займалися проституцією, у Дніпропетровській області – 169. За нею Одеська область - там виявили 160 осіб. Далі Миколаївська - 97 осіб. У місті Київ - 85. А от в Івано-Франківську жодного такого випадку. Про це повідомляє УНН

      За неофіційними даними, в Україні діє до півтисячі борделів і щонайменше 50 тисяч працівників сексуальної сфери. Година роботи коштує від 300 гривень до кількох тисяч. А на вашу думку, робота цих людей має бути легалізована, чи все ж держава має докласти усіх зусиль, щоб побороти проституцію.

       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінал Ігор Клименко Поліція Міністерство внутрішніх справ Секс-скандал Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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