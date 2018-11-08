Группа ТНМК презентовала магический клип "Янголи" о борьбе добра и зла: видео

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Группа ТНМК презентовала магический клип "Янголи" о борьбе добра и зла: видео
Группа ТНМК презентовала магический клип "Янголи" о борьбе добра и зла: видео / 24 канал

Украинская группа ТНМК выпустила видеоклип на новую песню "Янголи" и анонсировала выход мини-альбома, который можно будет услышать уже 23 ноября. Впечатляющий ролик об ангелах и демонах уже захватывает все соцсети.

Автором видеоклипа стала украинский режиссер и дизайнер Ольга Навроцкая. История клипа берет начало в одном из ее инди-фэшн фильмов "Inseparable" (Неразлучные), который летом 2018 года имел огромный успех на фестивале в Калифорнии. Его номинировали 7 раз в разных категориях, а впоследствии и отметили двумя другими номинациям на фестивале в Лондоне.

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Сначала была музыка, которую написал Фагот. Потом появилась идея для фэшн-видео. Потом слова песни и, наконец, клип для ТНМК. Я увидела сцену, которая вызвала во мне смешанные чувства... Это был поцелуй ангела и демона. В этот момент я внезапно осознала, насколько близкие отношения связывают добро и зло в нашем мире, и поняла, что они неразделимы. Для меня это история о внутренней борьбе. О принятии темной стороны жизни,
– рассказала Ольга Навроцкая, добавив, что идея для видео пришла к ней во время медитации.

Главным символом видеоклипа стала сова, так как именно эта птица для режиссера является очень особенной. По словам автора клипа, в разных странах сов трактуют по-разному: "В этом их сила! Совы – совсем не те, кем кажутся нам".

ТНМК презентували кліп і пісню
ТНМК представили клип и песню "Янголи"

Все костюмы разработала Ольга и ее команда. Часть из них были взяты из коллекций бренда NAVRO, а вот что касается масок, то их создали на 3D-принтере. Фронтмен группы Фагот в видеоклипе предстает в образе рассказчика из другого мира, у которого на лбу нарисованы три полоски индуистского божества Шивы. В песне также можно услышать мотивы из народных песен жителей Западного Полесья.

ТНМК – "Янголи": смотреть видеоклип онлайн

 

Больше кадров со съемок видеоклипа смотрите в фотогалерее

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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