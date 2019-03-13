Исполнителю хита "Феличита" запретили въезд в Украину

Министерство культуры Украины запретило въезд в страну исполнителю хита "Феличита", итальянскому певцу Альбано Карризи (творческий псевдомним Аль Бано). Артиста по представлению СБУ внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В СУБ певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма. Информация о внесении Карризи в "черный список" Минкульта содержится на сайте ведомства.

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Артист уже выразил свое возмущение относительно украинского "черного списка", заявив, что "с ним обращаются, как с террористом". Аль Бано убеждает, что никогда не говорил ничего плохого об Украине. По мнению исполнителя, такое отношение к человеку, который воспевает мир, неприемлемо.

Карризи пообещал связаться с послом и Минкультом Украины и разобраться, почему его имя в "черном списке".

Смотрите видео выступления Аль Бано с песней "Феличита":

В то же время испанская газета La Vanguardia пишет, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину. Карризи неоднократно выражал свое восхищение российским лидером.

В одном из недавних интервью певец признался, что трижды разговаривал с Путиным.

"Первый раз еще в 1986 году, второй раз – в 2004 году накануне Нового года, а третий раз – недавно на "праздновании столетия КГБ", – пишет La Vanguardia.

Кроме исполнителя хита "Феличита", в "черном списке" Минстерства культуры содержатся имена еще 146 человек.

Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Минкульт составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.