В издательстве "Наш формат" уволилось все руководство: скандальная причина

Известное украинское издательство "Наш формат" 26 мая потеряло весь топ-менеджмент из-за электронной публикации книги россиянки Анчи Барановой "Коронавирус. Инструкция по выживанию". Причиной также стало отсутствие "более правильной и тактичной коммуникации" внутри издательства.

Главный редактор издательства "Наш формат" Ольга Дубчак на своей фейсбук-странице сообщила, что вместе с ней из издательства ушли такие коллеги, как директор, маркетинговый директор, артдиректор, заведующая редакции и ответственная за ведение социальных сетей.

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Лично я честно написала владельцу компании, что вопрос какой-либо связи с россиянами – для меня граница между добром и злом. Были приведены аргументы ..., почему эту книгу не стоит брать в работу, были предложены варианты из других стран. Но тем не менее, книга готова, Анча лично передала права владельцу ..., а украинцы традиционно оправдали любовь к хорошему старшему брату, поэтому все нормально,

– объяснила свое решение Ольга Дубчак.

Что известно о книге Анчи Барановой "Коронавирус. Инструкция по выживанию"?

Новая книга электронного формата российской ученой уже доступна для заказа на сайте "Нашего формата". Такая же книга вышла в апреле 2020 года в российском издательстве "АСТ", но по словам Дубчак, право на издание книги украинское издательство покупало непосредственно у автора, а не в российской компании. Цена печатной книги россиянки составляет 50 гривен, но ее нет в наличии в печати, а вот электронная версия стоит 30 гривен.



Книга российской ученой Анчи Барановой "Коронавирус. Инструкция по выживанию" / Фото "Наш Формат"

Женщина также добавила, что топ-менеджмент издательства уволился не только из-за публикации книги в электронном формате на сайте "Нашего формата", но и из-за отсутствия "более правильной и тактичной коммуникации".

Молчать об унижении на работе в XXI веке – это то же, что молчать о домашнем насилии. ... И да, мы не будем опускаться до вот того уровня, который задал владелец высказываниями о своих же работниках и угрозами испортить репутацию. Это позор,

– рассказала экс-редактор "Нашего формата".

Неделей ранее основатель и владелец "Нашего формата" Владислав Кириченко опубликовал в фейсбуке пост, назвав своих работников "индюками", а издательство – "фермой".

"Уважаемые птенцы, при всем уважении, не вы построили эту ферму, не вы оплатили комфортное пребывание в ее стенах и возможность личностного ежедневного роста. Будьте вежливыми, пока есть спрос и на четырехкилограммовых индюков, к осени можно не дожить", – написал Кириченко.

Как сообщили в издательстве "Наш формат" для издания "Читомо", официальную позицию компании они объявят в конце этой недели.