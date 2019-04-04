Как украшения ювелира, над которым насмехались, обрели феноменальную популярность: фото

Рене Лалик – это французский гений ювелирного мира, который преодолел путь от едких насмешек известных в то время мастеров до феноменальной популярности и признания его украшений произведениями искусства. Этот ювелир охватил с 1860 по 1945 годы и стал безумно знаменитым еще при жизни.

Прежде всего, Лалик прославился как ювелир-революционер. Наряду с драгоценными металлами и камнями он начал использовать слоновую кость, панцирь черепах, рога. Для чего он это делал? Ответ во втором нововведении – сюжеты.

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Лейтмотив творчества Лалика – это три F, которые расшифровываются как femme (женщина), flora, fauna. С помощью непривычных для ювелирного дела материалов он мог передать фактуру растений, изобразить животных. Также экспериментировал с эмалью, янтарем, полудрагоценными камнями, "неправильными формами".



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Так, броши превратились в стрекоз, аксессуары для волос – в роскошные цветы, кулоны запульсировали женскими образами и целыми пейзажами.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Уже в 20 лет Лалик был дизайнером в нескольких известных ювелирных домах – Jacta, Aucoc, Gariod, Hamelin, Destape, Cartier, Boucheron.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Но его не устраивали две вещи. Первая – работать надо было по классической техникой, то и дело тормозя живое воображение (но он имел частные заказы, где мог себе позволить и ласточку сделать, и лебедя, и тигра). Вторая – когда фирмы использовали его эскизы, то не указывали авторство Лалика. Поэтому, поднакопив денег, в 25 лет художник открыл собственный бизнес.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Первая большая выставка, в которой Лалик принял участие – Парижский салон дю Шан-де-Марс 1989 года. Критики вдребезги разносили его украшения, мол, безвкусица, чтобы женщина надела на себя украшение в виде змеи или скарабея. А вот среди самих женщин появилось немало ценительниц творчества молодого ювелира. Среди них была и актриса Сара Бернар, которая на долгие годы стала музой и покровительницей Лалика. Ею восхищались, ей подражали, следовательно и спрос на шедевры художника тоже рос.



Сара Бернар



Эскизы для сценических образов Сары Бернар

Но критики продолжали быть скептичными к Лалику. Говорили, что его украшения могут быть элементом сценического образа, но непригодны в жизни вне его. Продолжали возмущаться аксессуарам с обнаженными женскими силуэтами – это было просто неприлично. И когда Лалику массово начали подражать другие ювелиры, волна критики смолкла.

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В украшениях Лалика рождалась красота, которая постоянно ускользает от нашего глаза в реальности – мох, корни, ветки, елочные "лапы", чертополох. Ассоциации с этими образами как будто и не очень яркие, но в воображении и руках художника приобретали какой-то смысл, становились магнетическими. Лалик исполнял виртуозную работу, когда в одном украшении разворачивал целый пейзаж. Каждый элемент – четкий, объемный и имеющий художественную ценность.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Помимо того, что повлиял на ювелирное дело, великий мастер также расшевелил модную индустрию. Украшения Лалика требовали открытой шеи, плеч, декольте. В конце 19 века такие вольности были не по времени. И благодаря талантливому ювелиру изменения стали возможными. Пусть и не в обыденной жизни и не для всех, но в высших кругах и на светских мероприятиях – да.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Среди поклонниц и поклонников работ Рене Лалика были, кроме упомянутой Сары Бернар, британский магнат-миллионер Галуст Саркис Гюльбенкян и российская императрица Александра Федоровна.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Несмотря на то, что Лалик был ну очень популярным ювелиром своего времени, на определенном этапе своей жизни параллельно с изготовлением украшений он заинтересовался свойствами стекла и начал проводить с материалом разные эксперименты. Долгое время это было лишь хобби. Впоследствии мастер таки забросил ювелирное дело и стал стеклодувом. И в этом направлении его работы не менее роскошны, чем украшения. Как Лалику заново удалось покорить мир, но уже флаконами для духов – читайте в материале 24 канала.