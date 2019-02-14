Любовь сквозь призму живописи: 11 картин-взглядов на человеческие чувства

Близость, нежность, взаимопроникаемость, страсть, желание – это чувства, которые невозможно сделать универсальными в понимании для всех людей. В течение жизни мы собираем на себе отпечатки этого мира, поэтому и ассоциации с этими понятиями и именно их переживания также индивидуальные.Ко Дню влюбленных 24 канал сделал для вас подборку картин об оттенках человеческих чувств с точки зрения художников

1. Анри Тулуз-Лотрек "Кровать", 1893

Лотрек был неравнодушным к ночной жизни Парижа. На своих картинах он нередко изображал жизнь танцовщиц кабаре и проституток.

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На картине "Кровать" – две девушки (может показаться, что одна из фигур – мужчина, но нет, это девушка с короткой стрижкой). Врядли на холсте можно усмотреть сексуальное желание женщин, однако, очевидно, перед нами все же интимная сцена в значении человеческой близости. С одной стороны, то, что танцовщицы кабаре не имели достаточно финансов, чтобы снимать отдельную комнату или по крайней мере иметь личную кровать – было привычным делом. С другой – по картине разливаются тепло, нежность и ощущение безопасности. Так, будто изображенные женщины защищают друг друга от целого мира. И, вероятно, безразличного мира.

Сам Лотрек о картине сказал так: "Это именно олицетворение чувственного наслаждения". Автор демонстрирует нам другую сторону романтической любви – очарование моментов покоя, тишины и уюта.



Анри Тулуз-Лотрек "Ліжко"

Гомофобы и гомофобки могут назвать картину примером "дегенеративного искусства" или оказаться на первой стадии модели Кюблер-Росс, заявив, что на холсте просто две подруги. Поэтому попутно сообщаем, что "Кровать" – это лишь одна работа из цикла картин. И, не хотелось бы кого-то разочаровывать, но на следующей картине женщины уже целуются.



Анри Тулуз-Лотрек "В кровати: Поцелуй"

2. Керри Джеймс Маршалл "Медленный танец", 1993

Удивительная картина. По выражению лица женщины может показаться, что танец ей не очень и нравится. А если взглянуть на картину под другим углом? Обжитая квартира, две тарелки после ужина, музыка... Возможно, они за долгое время остались лишь вдвоем? И женщина демонстрирует молчаливое удовольствие от интимности момента?



Керри Джеймс Маршалл "Медленный танец"

Но ходят слухи, что Маршалл вдохновился сценой из фильма "Убийца овец". И из нее вытекает еще одна трактовка картины.

Фрагмент из фильма "Убийца овец": смотрите видео

3. Марк Шагал "День рождения", 1915

Марк Шагал любил изображать любовь как аболютно всеобъемлющее чувство, перед которым физика становится на колени, а конституция тела меняет свою конфигурацию. Художник через свои работы убеждает, что любовь поднимает человека на высоты. Для усиления этой идеи в своих картинах Шагал изображает подъем буквально, оспаривая даже закон земного притяжения перед глубоким чувством.

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Кстати, на картине "День рождения" изображен сам Шагал и его жена и главная муза Белла Розенфельд. Именно ей художник обязан образом неисправимого романтика.



Марк Шагал "День рождения"

4. Эдуард Мане "В кабачке папаши Латюиля", 1879

На картине появились две фигуры – сын хозяина заведения Луи Готье-Латюиль и актриса Эллен Андре, которая также позировала для художников, в частности Ренуара и Дега.

На этом полотне больше всего завораживает взгляд мужчины. В нем раскрывается все отношение к персоне, которая сидит перед ним – очарование, интерес, нежелание сопротивляться своим чувствам и желание продемонстрировать их. Это еще не любовь, однако в голове уже что-то кружит.



Эдуард Мане "В кабачке папаши Латюиля"

5. Рене Магритт "Влюбленные", 1928

Спасибо, господин Магритт! Здесь интерпретаций содержания хоть отбавляй – влюбленные люди слепы через свои чувства; простыни не дают влюбленным осуществить так сказать полноценный поцелуй, следовательно, это может трактоваться, что их любви что-то мешает; любовь между двумя людьми – это только для них самих и является слишком интимным, чтобы показывать ее другим; определенная форма любви может быть невыразимо прекрасной и комфортной для влюбленных, однако казаться странной/непонятной/отвратительной для других. Словом, разбирайте смыслы, пока еще горячие.



Рене Магритт "Влюбленные"

6. Эдвард Мунк "Поцелуй"

Можно было бы сказать, что поцелуй объединяет влюбленных, поэтому и не видно их лиц – мол, сейчас они не те, кем были до обмена чувствами, и вышли на новый уровень. Но Мунка, который так и не женился, этот уровень отнюдь не привлекает. Скорее пугает, сколько персонального (того, что принадлежит только тебе) может поглотить страсть. В картине чувствуется что-то угрожающее. Искусствовед Рейнхольд Хеллер считает, что в "Поцелуе" художник передал ощущение потери индивидуальности, потери собственного существования и идентичности, что, в свою очередь, является намеком на смерть.



Эдвард Мунк "Поцелуй"

7. Эгон Шиле "Объятия", 1917

Австриец мастерски передал нежность союза двух влюбленных. И это действительно удивляет, потому что другим работам, где раз за разом появлялись обнаженные мужчины и женщины в довольно откровенных позах, закидали порнографический характер. Кроме того, они были депрессивными, а героини и герои, казалось, прежде чем попасть на канву, сначала проходили многодневные пытки.

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Шиле немного развеял тоску, когда женился в 1915 году с Эдит Хармс. С тех пор и искажений на его картинах стало меньше, чем обычно. Предполагают, что на картине "Объятия" он сам вместе с женой.



Эгон Шиле "Объятия"

8. Пабло Пикассо "Фигуры на пляже", 1931

Во время отдыха на Французской Ривьере Пикассо создал целую серию причудливых эротических картин. В частности, в "Фигурах на пляже" тогда уже 50-летний художник закодировал свой курортный роман с 19-летней моделью Марией-Терезой Вальтер, хоть и был женат с Ольгой Хохловой.

Грубые силуэты, разваливающиеся на глазах, больше свидетельствуют о пустом эротизме, чем о чувствах между любовником и любовницей.



Пабло Пикассо "Фигуры на пляже"

9. Фрида Кало "Автопортрет в образе Техуаны", 1943

Фрида Кало была замужем за художником Диего Риверой дважды. Разница в возрасте в 21 год не мешали вместе праздновать как любовь, так и боль. Они рисовали друг друга в течение 25 лет.

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В "Автопортрете в образе Техуаны" Кало описала значение своего мужа в ее жизни. Странные отростки, выходящие из листьев, создают эффект битого стекла. Так, будто вибрации мира деструктивные и вот-вот все распадется на фрагменты. Однако лицо художницы остается "целостным". На лбу – портрет Риверы. Его образ настолько сильно зафиксировался в сознании, что словно стал частью идентичности Кало – ее третьим глазом.



Фрида Кало "Автопортрет в образе Техуаны"

10. Франц Видерберг "Занятие любовью"

Очень откровенная, страстная и провокационная картина норвежского художника. Она не вызывает отвращения, не кажется грубой и уродливой. Теплые цвета наоборот намекают на внутреннее (не буквальное) взаимопроникновение людей. То есть физическая близость как один из способов обмена информацией – тактильной, вербальной, слуховой и тому подобное.



Франц Видерберг "Занятие любовью"

11. Николь Айзенман "Небрежный поцелуй в баре", 2011

Здесь много говорить не надо – эта картина о критической важности знать, что ты кому-то небезразличен/небезразлична. Чтобы тебя понимали, любили и при необходимости заботились о тебе.

Не важно – изображенные люди знают друг друга или нет, насколько жалкими или нет они выглядят. Им в этом зафиксированном мгновенье хорошо – они дают и получают, чего хотели. И возможно, это и имитация для самих же себя (ибо мы не знаем, "тот ли человек" рядом), но они хотят верить в эту имитацию. Так кто же имеет право им это запрещать?



Николь Айзенман "Небрежный поцелуй в баре"