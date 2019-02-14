09:49
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Любовь сквозь призму живописи: 11 картин-взглядов на человеческие чувства

      40 Читати новину українською
      Картины о любви
      Картины о любви / Коллаж 24 канала

      Близость, нежность, взаимопроникаемость, страсть, желание – это чувства, которые невозможно сделать универсальными в понимании для всех людей. В течение жизни мы собираем на себе отпечатки этого мира, поэтому и ассоциации с этими понятиями и именно их переживания также индивидуальные.Ко Дню влюбленных 24 канал сделал для вас подборку картин об оттенках человеческих чувств с точки зрения художников

      1. Анри Тулуз-Лотрек "Кровать", 1893

      Лотрек был неравнодушным к ночной жизни Парижа. На своих картинах он нередко изображал жизнь танцовщиц кабаре и проституток.

      Читайте также: Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников

      На картине "Кровать" – две девушки (может показаться, что одна из фигур – мужчина, но нет, это девушка с короткой стрижкой). Врядли на холсте можно усмотреть сексуальное желание женщин, однако, очевидно, перед нами все же интимная сцена в значении человеческой близости. С одной стороны, то, что танцовщицы кабаре не имели достаточно финансов, чтобы снимать отдельную комнату или по крайней мере иметь личную кровать – было привычным делом. С другой – по картине разливаются тепло, нежность и ощущение безопасности. Так, будто изображенные женщины защищают друг друга от целого мира. И, вероятно, безразличного мира.

      Сам Лотрек о картине сказал так: "Это именно олицетворение чувственного наслаждения". Автор демонстрирует нам другую сторону романтической любви – очарование моментов покоя, тишины и уюта.


      Анри Тулуз-Лотрек "Ліжко"

      Гомофобы и гомофобки могут назвать картину примером "дегенеративного искусства" или оказаться на первой стадии модели Кюблер-Росс, заявив, что на холсте просто две подруги. Поэтому попутно сообщаем, что "Кровать" – это лишь одна работа из цикла картин. И, не хотелось бы кого-то разочаровывать, но на следующей картине женщины уже целуются.

       
      Анри Тулуз-Лотрек "В кровати: Поцелуй"

      2. Керри Джеймс Маршалл "Медленный танец", 1993

      Удивительная картина. По выражению лица женщины может показаться, что танец ей не очень и нравится. А если взглянуть на картину под другим углом? Обжитая квартира, две тарелки после ужина, музыка... Возможно, они за долгое время остались лишь вдвоем? И женщина демонстрирует молчаливое удовольствие от интимности момента?


      Керри Джеймс Маршалл "Медленный танец"

      Но ходят слухи, что Маршалл вдохновился сценой из фильма "Убийца овец". И из нее вытекает еще одна трактовка картины.

      Фрагмент из фильма "Убийца овец": смотрите видео

      3. Марк Шагал "День рождения", 1915

      Марк Шагал любил изображать любовь как аболютно всеобъемлющее чувство, перед которым физика становится на колени, а конституция тела меняет свою конфигурацию. Художник через свои работы убеждает, что любовь поднимает человека на высоты. Для усиления этой идеи в своих картинах Шагал изображает подъем буквально, оспаривая даже закон земного притяжения перед глубоким чувством.

      Читайте также: Философия Гауди: в чем уникальность творений знаменитого архитектора

      Кстати, на картине "День рождения" изображен сам Шагал и его жена и главная муза Белла Розенфельд. Именно ей художник обязан образом неисправимого романтика.


      Марк Шагал "День рождения"

      4. Эдуард Мане "В кабачке папаши Латюиля", 1879

      На картине появились две фигуры – сын хозяина заведения Луи Готье-Латюиль и актриса Эллен Андре, которая также позировала для художников, в частности Ренуара и Дега.

      На этом полотне больше всего завораживает взгляд мужчины. В нем раскрывается все отношение к персоне, которая сидит перед ним – очарование, интерес, нежелание сопротивляться своим чувствам и желание продемонстрировать их. Это еще не любовь, однако в голове уже что-то кружит.


      Эдуард Мане "В кабачке папаши Латюиля"

      5. Рене Магритт "Влюбленные", 1928

      Спасибо, господин Магритт! Здесь интерпретаций содержания хоть отбавляй – влюбленные люди слепы через свои чувства; простыни не дают влюбленным осуществить так сказать полноценный поцелуй, следовательно, это может трактоваться, что их любви что-то мешает; любовь между двумя людьми – это только для них самих и является слишком интимным, чтобы показывать ее другим; определенная форма любви может быть невыразимо прекрасной и комфортной для влюбленных, однако казаться странной/непонятной/отвратительной для других. Словом, разбирайте смыслы, пока еще горячие.


      Рене Магритт "Влюбленные"

      6. Эдвард Мунк "Поцелуй"

      Можно было бы сказать, что поцелуй объединяет влюбленных, поэтому и не видно их лиц – мол, сейчас они не те, кем были до обмена чувствами, и вышли на новый уровень. Но Мунка, который так и не женился, этот уровень отнюдь не привлекает. Скорее пугает, сколько персонального (того, что принадлежит только тебе) может поглотить страсть. В картине чувствуется что-то угрожающее. Искусствовед Рейнхольд Хеллер считает, что в "Поцелуе" художник передал ощущение потери индивидуальности, потери собственного существования и идентичности, что, в свою очередь, является намеком на смерть.


      Эдвард Мунк "Поцелуй"

      7. Эгон Шиле "Объятия", 1917

      Австриец мастерски передал нежность союза двух влюбленных. И это действительно удивляет, потому что другим работам, где раз за разом появлялись обнаженные мужчины и женщины в довольно откровенных позах, закидали порнографический характер. Кроме того, они были депрессивными, а героини и герои, казалось, прежде чем попасть на канву, сначала проходили многодневные пытки.

      Читайте также: Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые непременно нужно увидеть

      Шиле немного развеял тоску, когда женился в 1915 году с Эдит Хармс. С тех пор и искажений на его картинах стало меньше, чем обычно. Предполагают, что на картине "Объятия" он сам вместе с женой.


      Эгон Шиле "Объятия"

      8. Пабло Пикассо "Фигуры на пляже", 1931

      Во время отдыха на Французской Ривьере Пикассо создал целую серию причудливых эротических картин. В частности, в "Фигурах на пляже" тогда уже 50-летний художник закодировал свой курортный роман с 19-летней моделью Марией-Терезой Вальтер, хоть и был женат с Ольгой Хохловой.

      Грубые силуэты, разваливающиеся на глазах, больше свидетельствуют о пустом эротизме, чем о чувствах между любовником и любовницей.


      Пабло Пикассо "Фигуры на пляже"

      9. Фрида Кало "Автопортрет в образе Техуаны", 1943

      Фрида Кало была замужем за художником Диего Риверой дважды. Разница в возрасте в 21 год не мешали вместе праздновать как любовь, так и боль. Они рисовали друг друга в течение 25 лет.

      Читайте также: Полиамория: я дарю себе свободу и не забираю ее в других

      В "Автопортрете в образе Техуаны" Кало описала значение своего мужа в ее жизни. Странные отростки, выходящие из листьев, создают эффект битого стекла. Так, будто вибрации мира деструктивные и вот-вот все распадется на фрагменты. Однако лицо художницы остается "целостным". На лбу – портрет Риверы. Его образ настолько сильно зафиксировался в сознании, что словно стал частью идентичности Кало – ее третьим глазом.


      Фрида Кало "Автопортрет в образе Техуаны"

      10. Франц Видерберг "Занятие любовью"

      Очень откровенная, страстная и провокационная картина норвежского художника. Она не вызывает отвращения, не кажется грубой и уродливой. Теплые цвета наоборот намекают на внутреннее (не буквальное) взаимопроникновение людей. То есть физическая близость как один из способов обмена информацией – тактильной, вербальной, слуховой и тому подобное.


      Франц Видерберг "Занятие любовью"

      11. Николь Айзенман "Небрежный поцелуй в баре", 2011

      Здесь много говорить не надо – эта картина о критической важности знать, что ты кому-то небезразличен/небезразлична. Чтобы тебя понимали, любили и при необходимости заботились о тебе.

      Не важно – изображенные люди знают друг друга или нет, насколько жалкими или нет они выглядят. Им в этом зафиксированном мгновенье хорошо – они дают и получают, чего хотели. И возможно, это и имитация для самих же себя (ибо мы не знаем, "тот ли человек" рядом), но они хотят верить в эту имитацию. Так кто же имеет право им это запрещать?


      Николь Айзенман "Небрежный поцелуй в баре"

      blog_ava
      Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      972
      Автор: Наталья Печерская
      Теги: Новости Украины День Валентина Публикации Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Любовь сквозь призму живописи: 11 картин-взглядов на человеческие чувства
      сегодня , 09:15 Любовь сквозь призму живописи: 11 картин-взглядов на человеческие чувства
      Наталія Печерська 40
      Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      сегодня , 08:40 Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      Семен Кабакаєв 225
      Олимпиакос – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:28 Олимпиакос – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      62
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 379
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 465
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Янукович заявил, что подготовил вопросы для допроса Порошенко и других чиновников
       16 мая 2017 , 10:15
      Порошенко раскрыл основную цель Операции Объединенных сил
       30 апреля 2018 , 22:21
      Мрак, или Кого из этих соперников может выбить Динамо в ЛЕ? – уничтожающая реакция соцсетей на фиаско команды Хацкевича
       14 декабря 2018 , 13:35
      Дорогу на Вышгород перекроют на день
       14 декабря 2018 , 16:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук