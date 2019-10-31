Как успешный режиссер с украинскими корнями стал "изгоем" в Голливуде

Американский кинорежиссер украинского происхождения Эдвард Дмитрик – один из создателей жанра "черного фильма». В мир большого кино пытался попасть еще с юного возраста. Это дало свои плоды: благодаря настойчивости и таланту художник получил мировое признание. Но из-за своих коммунистических убеждений попал в скандал и поплатился карьерой в Голливуде.

Как Дмитрик попал в Голливуд

Эдвард – сын бедных украинских эмигрантов, родился в Канаде. Когда ему было всего два года, семья вернулась в родное село Буряковка на Тернопольщине.

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Однако, из-за Первой мировой Дмитрики были вынуждены покинуть родину – они переехали в США. Именно в Калифорнии парень влюбился в кино. С 15 лет Эдвард работал курьером на киностудии Paramount Pictures.



Американский кинорежиссер украинского происхождения Эдвард Дмитрик

Впоследствии Дмитрик поступил в Калифорнийский институт технологии. А в Голливуде уверенно овладевал разными этапами кинопроизводства – был осветителем, монтажером, оператором и в конце концов помощником режиссера. Наконец, в 1935 году сам дебютировал как режиссер с вестерном "Ястреб".

Эдвард вдохновенно работал, снимая по несколько картин в год. "Золотыми" годами в карьере Дмитрика стали сороковые. Общее признание ему принес антифашистский фильм "Дети Гитлера", в котором режиссер раскрыл механизмы зомбирования немецкой молодежи.



Постер к фильму Дмитрика "Дети Гитлера", 1943

Интересно! "Дети Гитлера" – один из финансово успешных фильмов RKO Studios. В нем изображена жестокость "Гитлерюгенд" – молодежной нацистской военизированной организации.

Жанр стал ключевым для Дмитрика

Дмитрик одним из первых в США начал экспериментировать в жанре "черного фильма". В 1944 году в прокат вышла его картина "Убийство, моя милая" – экранизация популярного романа Рэймонда Чандлера.

Лента о частном детективе-одиночке, который ввязывается в неприятную историю из-за роковой женщины, быстро завоевала симпатии зрителей. Работа режиссера стала одной из ключевых в жанре "нуар".

Что такое нуар? В переводе с французского – "черный фильм". Кинематографическое направление, возникшее в США на грани 40-х и 50-х годов. Темные переулки, мрачные тени и суровые герои – картины этого стиля вобрали в себя атмосферу пессимизма и фатализма, который царил в американском обществе после Второй мировой войны.



Сюжетной линии "черных фильмов" присуща запутанность, а также следующие элементы:

• большинство сцен – ночные или намеренно затемнены;

• освещение не выделяет актера;

• размеренное нагнетание напряжения;

• мотив воды: например, дождь или причалы;

• сложная, запутанная хронология действия и т. д.

В своих фильмах Дмитрик делал главную ставку на актерский состав.

Чтобы снять успешный фильм, нужно правильно подобрать хороших актеров и дать им возможность работать,

– говорил художник.

В лентах режиссера засветились немало голливудских звезд – Марлон Брандо, Шон Коннери, Бриджит Бардо, Питер Фальк.



Марлон Брандо, Шон Коннери, Бриджит Бардо, Питер Фальк

В 1947 году Дмитрик выпустил один из самых ярких своих нуар – «Перекрестный огонь». История убийства на почве антисемитизма получила высокие оценки критиков и была выдвинута на "Оскар" в пяти номинациях. В том числе и за режиссуру.

Что помешало режиссеру получить заветный "Оскар"

Заветной статуэтки режиссер так и не получил – шансов на победу его лишил политический скандал. В конце 40-х в США приобретала обороты антикоммунистическая кампания, названная в честь своего вдохновителя – сенатора Джозефа Маккарти.

Что известно о "маккартизме"? Термин, который происходит от фамилии Маккарти означает ограничение демократических прав, гонения левых сил (коммунистов, антивоенных сил и движений, гомосексуалов), необоснованные обвинения в нелояльности, измене, шпионаже.



Американский сенатор-республиканец Джозеф Реймонд Маккарти

Дмитрика, который за несколько лет до этого увлекся идеями Карла Маркса и даже вступил в Компартию США, заподозрили в "неблагонадежности". И вызвали на допрос Комиссии Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. Свидетельствовать тот отказался.

За это решение поплатился репутацией, карьерой и даже свободой – полгода провел за решеткой. Эдварда обвинили в том, что его "вдохновляла враждебная идеология, а это подрывает основы американской морали".

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После этого имя Дмитрика прочно закрепилось в черном списке кинематографистов, которым запрещали заниматься профессиональной деятельностью по политическим убеждениям.

Что известно о "черных списках" ГолливудаВ списки, составленные владельцами голливудских студий, попадали члены Компартии США или заподозренные в симпатии к ней, а также те, кто отказывался помогать властям в расследовании деятельности компартии.



Первый такой перечень вошел в историю как "голливудская десятка". К ней кроме Эдварда Дмитрика вошли: Алва Бесси, Герберт Биберман, Лестер Коул, Ринг Ларднер-младший, Джон Говард Лоусон, Альберт Мальц, Сэмюэл Орниц, Адриан Скотт, Далтон Трамбо.





"Голливудская десятка" с адвокатами



Все, кто попал в списки, испытывали большие трудности в поисках работы, фактически лишившись возможности работать в киноиндустрии. Многие в США называл такие меры слишком жестокими, а саму политику маккартизма – охотой на ведьм.

Как сложилась жизнь Дмитрика после скандала

Режиссер решил переехать в Великобританию. Впоследствии он таки смог вернуться к работе в США – после того, как отказался от коммунистического прошлого и дал показания комиссии Конгресса. Это дало ему возможность снова работать в Голливуде.



Эдвард Дмитрик

Но из-за прошлых событий Дмитрик довольно пессимистично высказывался о своих творческих достижениях.

Когда я умру, обо мне не будут говорить как о режиссере, а лишь как об одном из "голливудской десятки",

– говорил он.

В последние годы жизни преподавал в университете и написал несколько книг о киноискусстве. Режиссер украинского происхождения оставил в наследство потомкам более полусотни кинолент. Некоторые из них вошли в историю как классика жанра "нуар".

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Дмитрик помнил о своем украинском происхождении. В 1997 году даже намеревался приехать в Киев и лично представить ретроспективу своих фильмов на фестивале "Молодость". Но состояние здоровья не позволило ему этого сделать.

Режиссер умер в возрасте 90 лет в Калифорнии, его похоронили в мемориальном парке Forest Lawn в Голливуде.