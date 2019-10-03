Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива: фото и первый комментарий

Сеть облетел вирусный видеоролик, в котором нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива касался своих гениталий в сессионном зале парламента. Перед этим он звонил незнакомке, подписанной как "Юля конкурс красоты Одесса". Журналисты узнали, кто это, и попросили прокомментировать курьез.

Женщиной, которой звонил одиозный Илья Кива, оказалась модель и организатор публичных мероприятий Юлия Панкратова. Журналисты издания "Вести" пообщались с одесситкой, которая, по ее словам, удивилась из-за видеоролика не менее других.

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Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По этому, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было,

– прокомментировала видеоролик Юлия.

Женщина добавила, что понятия не имела, кто ей звонит, ведь не поднимала трубку, а ее контакты есть в сети и на визитках, поскольку она – публичный человек. Хотя на видео заметно, что перед звонком Юлии Илья Кива с ней переписывался в вайбере. Панкратова призналась, что сейчас ей звонят с разных номеров в связи с вирусным видео, но она игнорирует звонки. Из-за особого интереса к ней после видеоролика она также закрыла все страницы в социальных сетях.

Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива / Фото: "Вести"

".. Вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать ему со мной какие-то отношения... Раздули, что у меня нет пары и отношений, что на самом деле не является действительностью. Моя контактная информация есть на визитках. Я публичный человек", – заявила женщина.

Смотрите видео, как Илья Кива "развлекается" в Верховной Раде:

Что известно об Илье Киве?Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Проиграл, однако прошел в парламент на выборах того же года в составе "Оппоплатформы". До этого возглавлял "Социалистическую партию Украины".



Еще раньше работал в правоохранительных органах Полтавщины, Донбасса и Херсонщины. Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины.



В 2015 году Кива стал председателем Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Поэтому Киву уволили от занимаемой им должности.