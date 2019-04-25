Как выглядит Подводный музей в Мексике: захватывающие фото

75 Читати новину українською
Подводный музей
Подводный музей / smithsonianmag.com

Подводный музей в Канкуне (Мексика) – один из тех музеев, куда в бахилах не зайдешь. Здесь нужна настоящая экипировка – водолазный костюм и акваланг.

Открыли уникальный музей в 2009 году. Его создание на себя взял скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. Можно было бы подумать, что цель перед собой поставил эпатировать посетители. Но нет. Цель более благородная – защитить окружающую среду.

Читайте также: Чем уникален Белый храм в Таиланде: красота, которая завораживает

Дело в том, что Карибский регион ежегодно посещают миллионы туристов. Они успевают не только на бирюзовые воды посмотреть, но и нанести непоправимый вред подводному миру. Например, из-за "вторжения" людей гибнут целые колонии кораллов.


Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Поэтому Тейлор схитрил: создав необычный музей, он потянул поток туристов в другую сторону. Это действительно сработало – посетителей у природных камней в Национальном парке на Западном побережье меньше. А коралловые рифы получили больше места для формирования.


Подводный музей в Мексике // Smithsonian


Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Сейчас музей насчитывает около 400 скульптур, которые на 10-метровой глубине изображают эволюцию человека со времен племени майя до наших дней. Все они выполнены из экологичных материалов, поэтому не вредят окружающей среде. И необычный культурный объект удивит вас не только подводной экспозицией, но и морскими обитателями, которые ее облюбовали.


Подводный музей в Мексике


Подводный музей в Мексике // Smithsonian


Подводный музей в Мексике // Smithsonian


Подводный музей в Мексике // Smithsonian


Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Более о необычных сооружения читайте в материале 24 канала "Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников"

blog_ava
"Игра престолов": в котором часу смотреть третью серию 8 сезона в Украине
сегодня
119803
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 14:40 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
854
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
сегодня 13:01 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
8972
Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
сегодня 10:27 Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
7804
Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
24 апреля 16:46 Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий
375
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
24 апреля 13:00 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
17128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук