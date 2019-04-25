Как выглядит Подводный музей в Мексике: захватывающие фото

Подводный музей в Канкуне (Мексика) – один из тех музеев, куда в бахилах не зайдешь. Здесь нужна настоящая экипировка – водолазный костюм и акваланг.

Открыли уникальный музей в 2009 году. Его создание на себя взял скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. Можно было бы подумать, что цель перед собой поставил эпатировать посетители. Но нет. Цель более благородная – защитить окружающую среду.

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Дело в том, что Карибский регион ежегодно посещают миллионы туристов. Они успевают не только на бирюзовые воды посмотреть, но и нанести непоправимый вред подводному миру. Например, из-за "вторжения" людей гибнут целые колонии кораллов.



Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Поэтому Тейлор схитрил: создав необычный музей, он потянул поток туристов в другую сторону. Это действительно сработало – посетителей у природных камней в Национальном парке на Западном побережье меньше. А коралловые рифы получили больше места для формирования.



Подводный музей в Мексике // Smithsonian



Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Сейчас музей насчитывает около 400 скульптур, которые на 10-метровой глубине изображают эволюцию человека со времен племени майя до наших дней. Все они выполнены из экологичных материалов, поэтому не вредят окружающей среде. И необычный культурный объект удивит вас не только подводной экспозицией, но и морскими обитателями, которые ее облюбовали.



Подводный музей в Мексике



Подводный музей в Мексике // Smithsonian



Подводный музей в Мексике // Smithsonian



Подводный музей в Мексике // Smithsonian



Подводный музей в Мексике // Smithsonian

Более о необычных сооружения читайте в материале 24 канала "Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников"