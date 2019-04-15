Какой мужчина видит свою жену: интересный фотопроект

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Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"
Из проекта Рене Гробли "Глазами любви" / renegroebli.ch

Швейцарский фотограф Гере Гробли во время своего медового месяца в Париже в 1952 году сделал множество фотографий свое жены Риты. Они довольно интимные с точки зрения чувств, которые мы удерживаем на собственных глубинах и не демонстрируем на людях. И наконец кадры оказались в книге художника "Глазами любви".

Это нежная фотоистория, в которой с помощью камеры раскрывается необычайная внимательность Гробли к своей женщине. Фокус держится на деталях и малейших изменениях. Гостиничный номер, его интерьер с опытом прошлых жильцов, натюрморты – все это важно, но скорее для атмосферы. Главное для фотографа – поймать движение, поиграть силуэтами, приглушенным светом, глубокими тенями, резким контрастом или наоборот мягким фокусом, пишет Cameralabs.

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Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"

"Я пытался передать типичную атмосферу французских гостиничных номеров. Впечатлений было множество: убогая мебель в дешевом отеле, вышитые на занавесках "амуры". И я был влюблен в девушку. В девушку, которая была моей женой. Думаю, эту серию фотографий следует сравнить с романом или стихом, а не с изображением", – прокомментировал свой проект фотограф.


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"

Главная заслуга Гробли – он сделал чувства видимыми. На фотографиях отразилось не только настроение, чувственность, эмоции Риты, но и реакция на них ее мужа.


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"

Осторожно! В проекте присутствуют фотографии в стиле ню (18+)!


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"


Из проекта Рене Гробли "Глазами любви"

Проект швейцарского фотографа Рене Гробли "глазами любви": смотрите галерею

Все фото – Rene Groebli.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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