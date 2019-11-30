Королева Елизавета II прокомментировала смертельную резню в Лондоне

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Королева Елизавета II прокомментировала лондонский теракт / Twitter / @KensingtonRoyal

29 ноября на Лондонском мосту террорист набросился на прохожих с ножом. Вследствие кровавой резни пострадали по меньшей мере 5 человек, двое из которых скончались. На жуткое событие публично отреагировала королева Великобритании Елизавета II.

На официальной инстаграм странице Ее Величество обратилась к семьям пострадавших. Елизавета II и ее супруг Филипп выразили соболезнования тем, кто потерял во время теракта родных. Королевская чета публично осудила нападение и поблагодарила тех, кто спас других людей от гибели.

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"Мы с принцем Филиппом расстроены от новостей о теракте на Лондонском мосту. Наши мысли, молитвы и участие с теми, кто потерял близких людей и пострадал от вчерашнего ужасного насилия. Я выражаю свою благодарность полиции и службам чрезвычайных ситуаций, а также отважным людям, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно помогали и защищали других", – отметила Елизавета II.

Что известно о теракте на Лондонском мосту

В пятницу, 29 ноября, террорист набросился на людей с ножом. Он выбрал людное и популярное среди туристов место – знаменитый Лондонский мост. Террорист ранил не менее 5 человек. Двух пострадавших на вертолете доставили в госпиталь, однако от полученных травм они скончались. Правоохранители не разглашают имена жертв жуткого теракта.

Во время нападения на место прибыла полиция. Патрульные застрелили нападавшего на месте теракта. Впоследствии выяснилось, что террористом был 28-летний Усман Хан. Мужчина в 2012 году уже отбывал наказание за террористические преступления. Из тюрьмы Усман Хан вышел в декабре 2018 года.

Правоохранители провели обыски в доме террориста и выясняют, что стало причиной жестокого нападения.

Смотрите видео: что известно о Лондонском теракте

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Теракт Лондон Великобритания Елизавета II Королівська сім'я Новости LifeStyle LifeStyle
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