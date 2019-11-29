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      Стрельба на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей – фото, видео

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      Стрельба в Лондоне / news.sky.com

      На Лондонском мосту произошла стрельба из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. Мост оцеплен полицией.

      Издание Sky News сообщает, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. По данным журналистов известно о пяти раненых.

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      Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.


      Полиция Лондона окружила место инцидента / news.sky.com


      Люди в панике начали бежать от Лондонского моста / news.sky.com

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Лондон Стрельба Великобритания
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