Стрельба на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей – фото, видео
На Лондонском мосту произошла стрельба из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. Мост оцеплен полицией.
Издание Sky News сообщает, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. По данным журналистов известно о пяти раненых.
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Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.
Полиция Лондона окружила место инцидента / news.sky.com
Люди в панике начали бежать от Лондонского моста / news.sky.com
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